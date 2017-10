Le producteur Jason Blum aimerait beaucoup relancer la franchise Paranormal Activity

Que l'on n'aime ou non, il faut bien reconnaitre que Paranormal Activity a été une date dans l'histoire du cinéma d'horreur, voire du cinéma tout court d'ailleurs. On a les succès qu'on mérite aussi...

Imaginez un peu : un budget de 15 000 dollars pour des recettes dépassant les 193 millions, il y a de quoi faire rêver et il n'est donc pas étonnant que tout le monde se soit engouffré dans la brêche du found-footage après un tel succès. Mais, comme toujours, Hollywood ne sait pas faire dans la discrétion et la riposte graduée, et c'est donc une armée de films aux qualités très variables, qui nous ont noyés ces huit dernières années. La franchise elle-même a capitalisé sur le succès de l'original, avec pas moins de cinq autres films.

Mais alors qu'on n'entendait plus parler de Paranormal Activity depuis quelques temps, on se plaisait à rêver que la franchise soit enfin morte et enterrée. Ce qui prouve que nous sommes encore bien naïfs après tout ce temps à écrire sur ce site parce qu'à Hollywood rien n'est jamais vraiment mort, c'est limite lovecraftien comme univers.

Réunis pour la promotion de Happy Birthdead, le producteur Jason Blum et le réalisateur Christopher Landon, se sont donc vus demander par le journaliste du site brésilien CinePop si l'on pouvait compter sur eux pour une quelconque résurrection de la franchise ces prochains temps, ce à quoi, Blum a répondu un funeste présage :

"Paranormal Activity est actuellement dans un hiatus, mais si Chris qui est là, et qui a 4 films de cette saga, si Chris a une idée pour en faire un reboot, nous serons très à l'écoute."

Et, heureusement, le Chris en question, n'a pas renchéri immédiatement après pour assurer qu'il avait LA bonne idée. Ceci dit, il faut s'attendre à ce que Paranormal Activity revienne un jour, et le reboot serait probablement le meilleur des choix à faire. Mais le plus tard possible, d'accord ?