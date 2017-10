Festival de Saint-Jean-De-Luz : Le palmarès

Puisqu'il faut un signe que le festival est vraiment sur la fin, quoi de mieux que le Palmarès ? Et si avec ça on ne comprend pas qu'on va bientôt rentrer chez nous, c'est qu'on n'y met pas vraiment du sien;

Chaque année, nous nous retrouvons face à une sélection de haute volée au FIF de Saint-Jean-De-Luz. Et il ne s'agit pas ici de complaisance ou de condescendance, mais il faut bien reconnaitre que le directeur artistique du Festival, Patrick Fabre, a vraiment le nez pour trouver des petite pépites. Ce qui rend le moment du palmarès aussi douloureux puisqu'on aimerait voir tous les films récompensés. Mais le jury présidé par Michèle Laroque a dû trancher et, très honnêtement, nous sommes très contents de ne pas être à leur place parce que cela n'a pas dû être évident cette année.

Mais ne perdons pas davantage de temps et découvrons ensemble les vainqueurs de cette année :

PRIX DU JURY : Jusqu'à la garde de Xavier Legrand

PRIX DE LA MISE EN SCENE : Seule la Terre de Francis Lee

PRIX D'INTERPRETATION FEMININE : Clémence Boisnard et Zita Hanrot pour La fête est finie de Marie Garel Weiss

PRIX D'INTERPRETATION MASCULINE : Josh O'Connor pour Seule la Terre de Francis Lee

PRIX DU PUBLIC : La Fête est finie de Marie Garel Weiss

PRIX DU JURY JEUNES : Le Semeur de Marine Francen

Un très beau palmarès donc, assez logique en plus, même si, comme chaque année, nos pronostics ont tapé à côté et que nous sommes un peu déçus que le magnifique Diane a les épaules de Fabien Gorgeart n'ait rien obtenu. Cela dit, il faut savoir jouer le jeu, garder son esprit Coubertin et comprendre que tous les films récompensés le méritent amplement. Et ce n'est pas peu dire.

Le festival du film de Saint-Jean-De-Luz ferme donc ses portes avant une nouvelle édition l'année prochaine, en octobre. L'occasion pour nous de remercier Patrick Fabre, notre flamboyant MC, Laurent Renard et Elsa Grandpierre, nos supers attachés de presse, toute l'équipe du festival, la ville, le cinéma Le Select pour leur accueil parfait comme chaque année ainsi que toutes les personnes devenues chères à notre coeur en l'espace de 5 jours. Ouais, le retour à la vie réelle risque d'être sacrément compliqué cette année. Donc merci à tous.