Pacific Rim : Uprising promet de la destruction fun dans sa première bande-annonce

Il est donc enfin là, le trailer de Pacific Rim : Uprising. Et si sous couvert de suite, il veut convaincre qu’il prend la suite de son aîné, il annonce un spectacle assez différent.

Oubliez Guillermo del Toro, sa direction artistique extrêmement fouillée, la créativité et l’inventivité de ses plans (ah le bateau-batte de base-ball…), son successeur ne joue pas du tout dans cette cour-là. En effet, Steven S. DeKnight, venu de Daredevil, Smallville et Angel, opte pour une esthétique beaucoup plus lumineuse, des environnements plus clairs, et une esthétique bien plus proche des divertissements enfantins actuellement à la mode.

En résulte des scènes d’action qui semblent majoritairement urbaines, se déroulant en plein jour, avec quantité de monstres et un casting clairement rajeuni. L’ensemble s’annonce beaucoup plus léger que Pacific Rim et vise clairement le public adolescent qui avait boudé Del Toro.

Pour autant, pas question de jeter la pierre à ce Pacific Rim : Uprising qui semble avant tout désireux de divertir, et dont on ne pas nier qu’il balance ici et là quelques images ambitieuses comme il faut, et devrait à tout le moins nous offrir un peu de baston de grande ampleur.