How to Talk to Girls at Parties nous rend fou avec un premier trailer punk et sexy en diable

C’est un tout petit film complètement branque, mais il compte parmi ceux qui nous ont le plus touché.

C’est la dernière folie de John Cameron Mitchell, le réalisateur du génial Shortbus, et comme on pouvait s’y attendre, il sera encore question de marginalité, de mélange des genres, le tout saupoudré de sexualité délirante.

Comprenez qu’on cause bien sûr de la première bande-annonce de How to Talk to Girls at Parties, adapté de Neil Gaiman (American Gods). Situé en 1977, le récit nous propulse aux côtés d’une bande de tous jeunes punks, qui déambulent dans un Londres en pleine mutation et font la rencontre inopinée d’une bande d’extra-terrestres cannibales et partouzeurs, ainsi que d’une grande prêtresse de l’art contemporain destroy-chic.

En résultera un choc amoureux, social et romantique, empreint d’une poésie folle, d’idées de mise en scène inattendues et d’une atmosphère aussi bizarroïde qu’enchanteresse. Bon par contre il va falloir vous armer de patience, parce que How to Talk to Girls at Parties, il faudra patienter jusqu’au mois d’avril…