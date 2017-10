Gambit : on a enfin trouvé son réalisateur (et c'est une bonne nouvelle)

Après Doug Liman et de Rupert Wyatt, on pouvait pas trouver mieux

Ça y est, Gambit se décide enfin à avancer. Après avoir connu de multiples épisodes chaotiques, entre départ puis retour de Channing Tatum, scénario réécrit, succession de réalisateurs aux commandes, le film semble enfin se concrétiser. On vous dévoilait la semaine dernière le script, qui était on ne peut plus alléchant en nous contant une histoire d’amour tragique Shakespearienne dans le royaume des voleurs, le tout situé à la Nouvelle-Orléans. Un Ocean Eleven à la sauce Marvel se dessinait alors pour notre plus grand plaisir.

Alors que Channing Tatum est toujours ultra-chaud pour le projet, le séduisant Gambit pourrait donc avoir trouvé son nouveau chef d’orchestre en la personne de Gore Verbinski. Selon The Hollywood Reporter, ce dernier serait donc en discussion avec la FOX pour mettre en scène le film.

Sur Pirates des Caraibes, avec Jerry Bruckheimer et Johnny Depp

Spécialiste des blockbusters XXL, connu pour avoir filmé les trois premières aventures de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes , ses deux derniers longs Lone Ranger et A Cure for Life se sont fait légèrement déboités par les critiques et franchement boudés par le public.

Pour autant, Verbinski serait le candidat idéal pour plusieurs raisons. Déjà, le monsieur peut créer des décors aussi impressionnants que exotiques comme il l’avait prouvé sur les Pirates des Caraibes mais aussi dans l'excellent Rango. Il sait aussi insuffler un certain rythme efficace à ses films et leur donner une vraie dimension épique alors que le bonhomme reste étonnament sous-estimé dans le 7e art de la Cité des Anges.

Jamais deux sans trois, après Doug Liman et Rupert Wyatt, on espère enfin être tombé sur le bon.