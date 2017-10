Pacific Uprising : on a le synopsis officiel !

Directement après les évènements de Pacific Rim.

Décidément on parle beaucoup de Guillermo del Toro ces derniers temps. Entre son éviction de Hellboy, le très attendu The Shape of Water, précédé d’une réputation de chef d’œuvre, le voici une nouvelle fois au cœur de l’actualité 7e art avec le synopsis de Pacific Rim : Uprising qui vient de nous être révélé aujourd’hui.

Les évènements du premier Pacific Rim n’étaient finalement que les prémices de l’affrontement contre les terribles Kaijus.

John Boyega, qui décidément enchaîne les projets, entre le prochain Star Wars et le très attendu Détroit de Bigelow, prêtera ses traits à Jake Pentcost, fils du personnage incarné par Idris Elba dans le premier opus. Devenu délinquant, il se laisse aller à de menus larcins dans le milieu du crime.

Alors que la menace gronde, Mako Mori (la copine de Charlie Hunnam dans le premier volet) lui propose de rejoindre ses rangs et d’honorer la mémoire de son père en combattant les gargantuesques monstres.

Mis en scène par Steven S. DeKnight, dont c’est la première réalisation sur grand écran, le film comprendra donc John Boyega, Scott Eastwood, Rinko Kikuchi pour une sortie prévue le 21 mars prochain.