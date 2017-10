Hellboy : ce que pense Guillermo del Toro pense du nouvel Hellboy

Pas super d'accord avec Del Toro sur le futur Hellboy pour le coup.

Le transit se déroule bien. La pilule Hellboy passe lentement mais surement. Fini Ron Perlman, Guillermo del Toro, son univers geeko-poético-SF et place à Neil Marshall aux commandes et à David Harbour, le shérif de Stranger Things, dans la peau du démon justicier. Pour le moment, tout à l’air de se passer sous les meilleurs auspices : le synopsis a été dévoilé et sera extrait des meilleurs tomes de la saga, le réalisateur Neill Marshall est capable du très bon avec ses efficaces The Descent, Dog Soldiers ou Centurion, un Hellboy tout droit sorti du Hellfest, bref on est en droit de s’attendre à du haut-de-gamme.

Alors que son The Shape of Water est attendu pour le 10 janvier prochain chez nous et qu’il est déjà auréolé d’une critique dithyrambique, raflant au passage le Lion d’Or à Venise, le mexicain revient sur ce qu’il pense du Hellboy 2.0 :

‘Je l’aime bien. Je ne le connais pas et je ne suis pas impliqué dans le film. Mais je leur souhaite tout le bonheur du monde. C’est un mec super. »

Politesse de rigueur, le réalisateur de Blade 2 se la joue modeste :

« Hellboy ne m’appartient pas. Il appartient à son créateur Mike Mignola. Donc, vous savez, il est le père du personnage et s’il veut un reboot, c’est son droit. J’ai pu faire deux films Hellboy et c’est deux de plus que j’espérais. Au final, je leur souhaite tout le succès possible ».

Il n’empêche. Effectivement, Hellboy est le bébé de Mignola. Sauf que c’est à Del Toro que l’auteur doit la notoriété grandissante de son œuvre, qui a contribué à faire d’Hellboy une franchise culte. On ne compte plus les gamins qui après avoir découvert l’univers sur grand écran, se sont plongés dans la version dessinée.

En espérant que Marshall nous livre un Hellboy bien dark comme il l'avait promis...