Star Wars : Le Réveil de la Force : on tient les responsables de la mort d'Han Solo

D'un côté, c'était peut-être l'une des seules bonnes décisions du Réveil de la Force...

C’était l’une des rares surprises du Star Wars : Le Réveil de la Force. Du genre de celles qu’on n’avait pas forcément vu venir. Afin de vous éviter tout spoil, plutôt que de visionner cet ersatz du Nouvel Espoir, on vous conseillera de vous jeter sur ce dernier plutôt que sur l’épisode VII, qui semble initier une nouvelle saga en mode remake voilé de la trilogie originelle des années 70-80.

Rey/Luke avec R2D2/BB8

Bref, on s’en souvient, l’un des climax du film était le parricide de Kylo Ren envers son mercenaire de père Han Solo. Alors que ce dernier tente de le ramener désespérément du bon côté de la force, le Dark Vador pré pubère lui transperce le corps de son sabre laser. Un acte qui le range définitivement dans les ténèbres…

Sauf que la mort du compatriote de Chewie n’a pas toujours été prévue au programme. Selon Bob Iger, PDG de Disney, les deux responsables ne sont nuls autres que le réalisateur J.J Abrams et Kathleen Kennedy (présidente de Lucasfilm) :

« Vous devez penser à l’avenir de la franchise parce que la saga mérite le respect et qu’il y a forcément une grosse attente quant au respect de cet héritage. Mais il faut aussi innover. On a eu un gros débat sur le sort d’Han Solo en réalité. C’est un personnage aimé de tous, doit-il mourir ou non ? Doit-on le tuer ? Finalement, la décision finale est revenue à Kathy Kennedy et J.J. Voilà »

D’un côté, bien qu’on fasse partie des aficionados du célèbre contrebandier, quel aurait été son sort à l’avenir ? A bientôt 80 ans, le Han Solo faisait parfois franchement peine à voir et on l’imaginait mal finir comme son ex meilleur ennemi Jabba le Hutt…

Bref, sortie de Star Wars : Les Derniers Jedi le 13 décembre