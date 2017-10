Wonder Wheel : Woody Allen nous régale avec un somptueux premier trailer

Ces dernières années, Woody Allen aura soufflé le chaud et le froid, alternant petites merveilles (Blue Jasmine, Café Society) et déceptions plus ou moins grandes (L'Homme irrationnel, To Rome with love). Mais son Wonder Wheel semble appartenir à la meilleure catégorie.

On attendait depuis quelques temps que le prochain crû Woody Allen se dévoile, et sa bande-annonce laisse penser que le metteur en scène va nous offrir un des récits rétro, à la croisée des genres, qu’il affectionne et maîtrise.

Nous suivons ici quatre personnages : une ancienne comédienne au caractère changeant ; sa fille, venue se cacher chez elle pour échapper à des gangsters ; son beau-père, technicien de manège ; et un jeune surveillant de baignade, aspirant scénariste, qui tombe rapidement amoureux de la jeune femme. Le tout se situe à Coney Island, dans les années 50.

Le trailer promet un récit entre comédie romantique, drame intimiste et film noir, le tout baigné dans une photographie somptueuse (signée Vittorio Storaro, l'homme derrière Apocalypse Now qui retrouve Allen après Cafe Society) et un décor qu’on n’avait pas vu à l’écran depuis trop longtemps. Enfin, les présences de Kate Winslet, Juno Temple, Jim Belushi et Justin Timberlake laissent espérer que Wonder Wheel aura du charisme à revendre.

Le film sortira aux Etats-Unis le 1er décembre. Il faudra attendre le 31 janvier 2018 pour le découvrir dans nos salles.

On appelle ça une affiche bien canon quand même