Batman Forever : Jim Carrey révèle combien Tommy Lee Jones le détestait

Une des rares raisons d’apprécier Batman forever était les prestations hallucinées de Jim Carreyet Tommy Lee Jones. Mais il semblerait qu’il n’en n’aille pas de même pour le duo.

Pour qui a déjà eu l’opportunité d’approcher Tommy Lee Jones, l’antipathie légendaire dont peut faire preuve l’artiste n’est plus à prouver. Et il semblerait que Jim Carrey ait eu à faire avec le tempérament pas foncièrement diplomate de Jones.

En plein tournage de Batman Forever, il lui aurait fait part de manière assez brutale de la détestation qu’il éprouvait à son égard. Si Carrey s’était déjà publiquement exprimé sur les tensions entre les deux hommes, il vient de donner beaucoup plus de détails sur le plateau de Norm MacDonald Live.

C'est ce qu'on appelle en faire des caisses

« Il devait être au milieu d’une rêverie dans laquelle il me massacrait, ou quelque chose comme ça. Il s’est approché pour me donner une accolade et m’a dit : « je te hais. Vraiment, je ne t’aime pas ». Et je lui ai répondu « Mais c’est quoi le problème ? », en m’asseyant à sa table, ce qui n’était pas très malin. Et il a rétorqué « Je ne peux pas supporter ta bouffonnerie. »

Toutefois, il n’a pas exclu que cette attitude pour le moins négative puisse être la conséquence du malaise éprouvé par Tommy Lee Jones au sujet du projet lui-même.

« Peut-être se sentait-il mal à l’aise avec ce job, aussi. Ce n’est pas vraiment son style ce genre de choses. »

L'amour vache ?