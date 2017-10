Chaos Walking : Tom Holland et Daisy Ridley font équipe dans la première photo du thriller dystopique

Après un retour moyen avec Barry Seal : American Traffic, Doug Liman reprend le chemins des plateaux de tournages avec deux étoiles montantes.

Tom Holland et Daisy Ridley n’ont que 21 et 25 ans et pourtant les deux jeunes comédiens sont déjà en haut de l’affiche avec leur franchise respective. D’un côté Marvel et Spider-Man pour le jeune acteur, de l’autre, la mythique saga Star Wars pour la Britannique. Ils ont donc de quoi s’installer tranquillement et durablement dans le cœur des spectateurs, si ce n’est pas déjà fait.

Cependant, Daisy Ridley et Tom Holland ne pensent pas tous les jours aux blockbusters dont ils sont les vedettes. Et parmi leur prochain projet on trouve Chaos Walking, réalisé par Doug Liman, dont la première photo de tournage a été dévoilée par l’actrice, avec une jolie perruque blonde.

Adapté du premier opus de la trilogie éponyme de Patrick Ness, Le Chaos en marche en français, se déroulera dans un monde futuriste où chaque créature peut lire les pensées de l'autre et où toutes les femmes sont décédées. Mais le seul enfant d'un village d'hommes, Todd Hewitt (Tom Holland) découvre un horrible secret et fuit avec son chien comme seul compagnon avant de rencontrer Viola Eade (Daisy Ridley).

Avant la sortie de Chaos Walking prévue pour mars 2019, Daisy Ridley sera dans Star Wars : Les Derniers Jedi et Le Crime de l'Orient-Express le 13 décembre prochain. Tom Holland, qui était déjà à l’affiche du sublime The Lost City of Z en mars dernier, reviendra sur nos écrans en 2018 avec The Current War et Avengers : Infinity War. Il filera ensuite sur le tournage d’Uncharted.

Les deux gros films qui nous attendent avec Daisy Ridley et Tom Holland