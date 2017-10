Suicide Squad : pourquoi Jared Leto n'a même pas vu le film

Actuellement à l’affiche de Blade Runner 2049, Jared Leto est en pleine tournée promotionnelle. L’occasion de revenir sur une de ses performances les plus controversées, à savoir celle du Joker dans Suicide Squad.

Interrogé par les équipes de Syfy, le comédien a révélé contre toute attente qu’il n’avait jamais vu le résultat final et ne sait donc pas à quoi ressemble le métrage de David Ayer. Mais si l’acteur, qui sera allé jusqu’à réellement s’aveugler pour jouer dans Blade Runner 2049, ne voit pas ses travaux, c’est pour une bonne raison.

« Non, je ne l’ai jamais vu. C’est juste que je crois que regarder ses propres films engendre un processus qui rend trop conscient de soi-même. Soit vous aimez ce que vous avez fait et vous aurez tendance à le reproduire, soit vous n’aimez pas et cela peut vous rendre trop conscient de votre travail. Je ne suis pas sûr d’avoir grand-chose à y gagner. Mais je lis les scripts, donc je sais ce qui s’y déroule. »