Stars 80, La Suite : le trailer joue la carte de la blague pédo-yolo avec Jean-Luc Lahaye pour créer le buzz

Comment générer du buzz autour d’un projet que personne n’attend ? Stars 80 la Suite a une petite idée de la méthode à adopter.

Sur le papier, pas évident d’intéresser grand monde à la suite d’une des comédies les plus oubliables et opportunistes de ces dernières années, au casting fatigué, à la production réputée « compliquée », mise en scène par un réalisateur désormais synonyme de polémiques stupéfiantes.

Alors bien sûr, on saupoudre la chose d’hommages appuyés à Rocky, Sister Act et Les Bronzés, en priant pour trouver le Saint Keno de la nostalgie avinée, et toucher ainsi un public considéré par le film comme une masse informe de demeurés.

Mais bien conscient que cela risque de ne pas suffire, Stars 80 la Suite nous réserve dans les derniers instants de sa bande-annonce une bonne vanne bien crado comme on (ne) les aime (pas). Parmi les célébrités d’hier sortis du fréon à l’occasion du métrage se trouve Jean-Luc Lahaye, lequel a défrayé plusieurs fois la chronique à l’occasion d’affaires de corruption de mineurs et a été condamné en 2016 à 1 an de prison avec sursis, qui en profite donc pour ironiser avec Richard Anconina sur ses copines lycéennes (sous-entendu : mineures).

Si on peut plaisanter d’absolument tout, y compris des sujets les plus graves, et donc bien sûr de la pédophilie, ou des agressions sexuelles en général, ce que fait ici Stars 80 la Suite est très différent. D’une, ce dialogue ne vise pas à nous faire rire en partant d’un sujet potentiellement tabou ou polémique, il vise à rendre légers, acceptables, des actes qui ne le sont évidemment pas.

La grosse marrade

Enfin, cette plaisanterie n’est pas là par hasard. Elle vise à déclencher un semblant de débat, de polémique, lequel autorisera ensuite artistes, producteurs et/ou distributeurs à se plaindre de la bien-pensance d’une presse qui se boucherait le nez à la première incartade contre le politiquement correct.

Reste à savoir la réhabilitation de délinquants sexuels à coups de blagues pédo-yolo dans des comédies à gros budget mérite autre chose qu’une volée de doigts d’honneurs...