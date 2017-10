Blade Runner 2049 : Denis Villeneuve explique pourquoi il a remplacé le compositeur au dernier moment

Si une chose est certaine, la bande-originale de Blade Runner 2049 est loin d'atteindre le niveau de celle de Vangelis.

Après des mois d’attentes, nous sommes enfin à la veille de la sortie de Blade Runner 2049. Et si on vous a déjà donné notre avis, plutôt mitigé, sur le film juste ICI, Denis Villeneuve continue la dernière ligne de sa tournée promotionnelle.

Au micro de Al Arabya English, le cinéaste quebecois est revenu sur les changements tardifs de compositeurs de son Blade Runner 2049 :

« Ce que je dirai, c’est que faire des films est un laboratoire. C’est un processus artistique. Vous ne pouvez pas planifier les choses. Jóhann Jóhannsson est aujourd'hui l'un de mes compositeurs préférés. C'est un artiste très fort. Mais le film avait besoin de quelque chose de différent, et je devais revenir à quelque chose de plus proche de Vangelis.

Denis Villeneuve et Harrison Ford sur le tournage de Blade Runner 2049

Jóhann et moi avons décidé que j'aurai besoin d'aller dans une autre direction - c'est ce que je dirai. J'espère avoir la chance de travailler avec lui, car je pense qu'il est vraiment un compositeur fantastique. »

Pour rappel, choisi un temps, Johan Johannsson, qui a déjà collaboré avec le cinéaste sur Prisoners, Sicario et Premier contact avait finalement été remplacé par Hans Zimmer et Benjamin Wallfisch. Un choix qui ne porte pas ses fruits selon nous. Leur musique est sûrement le plus gros point noir de la suite de Blade Runner, trop en écho aux synthétiseurs de Vangelis et jamais à la hauteur de sa partition légendaire. Quand on voit la puissance des BO de Johansson dans Sicario ou le travail qu'il avait réalisé sur mother!, on se dit que Denis Villeneuve a raté le coche. Dommage.