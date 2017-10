Glass : M. Night Shyamalan annonce le début du tournage en photo

Shyamalan profite de sa popularité retrouvé en tournant au plus vite Glass. Et il a bien raison.

Split était loin d’être une totale réussite pour le réalisateur américain M. Night Shyamalan. Si sa mise en scène était brillante, le scénario laissait à désirer au mieux trop simpliste, au pire prétentieux. Peu importe pour le cinéaste cependant. Après un petit retour avec The Visit, Split lui a permis de vraiment retrouver le devant de la scène et de redorer son blason aux yeux d’un public conquis.

Alors forcément, quand on a le public derrière soit, c’est le moment de mettre les bouchées doubles. Et ça, Shyamalan l’a bien compris. Après avoir annoncé qu’il avait déjà son nouveau projet en tête en janvier dernier, le réalisateur vient de commencer le tournage de Glass, comme il l'a annoncé sur Twitter en photo. Bon on préfère vous dire que la suite spoilera un peu…

Day 1: Seventeen years in the making. #Glass pic.twitter.com/La6X6alKgx — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 2 octobre 2017

Glass reprendra le même univers qu’Incassable et Split. Il marquera donc le retour de Bruce Willis et Samuel L. Jackson chez le réalisateur. A leurs côtés Spencer Treat Clark, Charlayne Woodard, Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson et James McAvoy seront aussi de la partie.

Le tournage qui se déroule une nouvelle fois à Philadelphie, la ville de cœur du cinéaste, devrait durer 39 jours selon un tweet posté par Shyamalan fin août. La sortie du long-métrage étant prévue pour le 18 janvier 2019 aux Etats-Unis, on peut imaginer que la post-production sera assez conséquente pour gérer une grande quantité d’effets spéciaux.

Le synopsis officiel :

« Se déroulant après Split, Glass suit David Dunn à la poursuite de La Bête, la personnalité surhumaine de Crumb, tandis qu'Elijah Price sort de l'ombre et semble détenir des informations capitales au sujet des deux hommes. »