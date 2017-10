Quand Ça est revisité par l'animation japonaise, il est encore plus terrifiant

Le grand succès de Ça donne naturellement des envies à tous ceux que le film séduit. Et on est tombés sur un hommage animé plutôt bien balancé.

Les débats sur l’apparence de Grippe-Sous dans le film d’Andres Muschietti ne sont sans doute pas clos, mais que vous appréciez-ou non l’aspect antique de sa tenue et son design inspiré de la Renaissance, elle est particulièrement éclatante sitôt convertie aux codes de l’animation japonaise.

Beep beep, Richie! #pennywisethedancingclown #pennywisetheclown #pennywise #manga #anime #stephenkingsit #it2017 Une publication partagée par Mike Anderson (@mikuloctopus) le 29 Sept. 2017 à 23h47 PDT

En effet, l’artiste Mike Anderson a récemment partagé une poignée de travaux dans lesquels il a fait du flippant Bill Skarsgard une horreur dessinée, tandis que le graphiste Kevin Durand s’est fait une joie d’animer la chose et de lui ajouter un doublage japonais.

Le résultat est assez réussi, et surtout particulièrement flippant. Pour le coup et connaissant la capacité des anime japonais à livrer des récits audacieux, noirs, profonds et provocateurs, on n’aurait rien contre une nouvelle adaptation made in Japan du Ça de Stephen King.