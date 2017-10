L'homme qui tua Don Quichotte : Terry Gilliam et Jonathan Pryce se dévoilent dans une première photo

L'Homme qui tua Don Quichotte sera une adaptation très moderne de l'oeuvre culte de Miguel de Cervantes.

Difficile d’imaginer que L'homme qui tua Don Quichotte voit enfin la lumière du tunnel. Le projet de près de 20 ans, successivement repoussé, annulé, abandonné puis recommencé, arrive enfin à sa conclusion. Le tournage s’est terminé en juin dernier et, à notre plus grande surprise, on apprenait la semaine dernière que le film sortirait au mois de mai prochain.

Cette fois, c’est une première photo officielle du tournage qui a été dévoilée. On y voit un Jonathan Pryce songeur et un Terry Gilliam souriant, son scénario sous le bras et sûrement soulagé de voir son film se concrétiser peu à peu après tant de déboires. Douze ans après Les Frères Grimm, les deux hommes se sont donc retrouvés pour leur quatrième collaboration. Le cinéaste avait également casté l’acteur dans son incroyable Brazil et Les Aventures du baron de Münchaunsen.

Accompagné par Adam Driver, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko et Rossy de Palma, Jonathan Pryce incarnera le héros de l'oeuvre de Miguel de Cervantes. Loin d'être une adaptation litterale du bouquin, L'homme qui tua Don Quichotte racontera surtout les aventures de Toby (Adam Driver), un réalisateur de pub désabusé, qui sautera dans le temps entre le Londres du 21e siècle et la Manche espagnole du 17e siècle où Don Quichotte le confondera avec son écuyer Sancho Panza.

Pour patienter jusqu'à mai 2018, ne reste plus maintenant qu’à attendre la première bande-annonce officielle du long-métrage. Dévoilée en partie lors du FNCF à Deauville, les premiers avis présageaient d’un résultat onirique plus que prometteur. Vivement...