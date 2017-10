Halloween 2018 : le producteur dévoile le véritable rôle de John Carpenter

Après les deux épisodes, controversés mais passionnants, réalisés par Rob Zombie, la saga Halloween se cherchait. Et c’est peut-être un retour aux sources qui l’attend.

Si de nombreux fans d’horreur ont apprécié le remake et la suite du premier Halloween signés Rob Zombie, pour les spécialistes de la franchise et autres défenseurs du temple, leur dimension nettement plus « réaliste », sociale et démystifiée tenait du sacrilège. Pas évident donc de se réinventer à nouveau après une si importante digression.

C’est finalement Jason Blum, patron de Blumhouse, qui a mis la main sur les droits de Halloween et décidé de ressusciter Michael Myers. On savait depuis plusieurs mois que John Carpenter était crédité au titre de producteur sur le projet. Pour autant, on n’était pas sûrs du tout que son rôle sur la fabrication du film soit vraiment si important.

Michel Meyers, version Rob Zombie

Depuis que Jason Bloom s’est entretenu avec les équipes de Coming Soon, on y voit un peu plus clair. Et c’est plutôt rassurant.

« Nous ne prenons aucune décision majeure son approbation, par exemple, le choix de David Gordon Green et Danny McBride a reçu son accord. Il a validé le pitch, il a validé leur premier scénario, il a validé le retour de Jamie Lee Curtis. En fait, à chaque étape créative d’importance, il est impliqué et nous n’agissons pas sans sa bénédiction.

Nous sommes allés le voir pour lui proposer de s’impliquer. Il n’y avait aucune obligation contractuelle financière ou de quelque nature que ce soit pour l’avoir sur le film. Nous sommes juste retournés vers lui et lui avons proposés de monter à bord une fois encore. »

Il ne reste plus qu’à attendre sagement jusqu’à Halloween 2018 pour découvrir si la saga mère du slasher a retrouvé des couleurs, du poil de la bête et un gros couteau.