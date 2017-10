Le producteur Jason Blum en dit plus sur le nouveau film Spawn

Créé dans au début des années 90, Spawn a marqué les esprits avec son univers sombre, désenchanté, gothique et son personnage ultra charismatique. tout ce que n'était pas le film de 1997 en fait.

Avant que Marvel ne domine le monde, c'était compliqué pour les super-héros au cinéma. Surtout avant le premier X-Men en fait. Les producteurs ne savaient pas vraiment comment les adapter et pensaient que, de base, ces films n'intéresseraient que les enfants et les ados. Une grossière erreur dont l'adaptation de Spawn a fait les frais en 1997 en nous livrant un film frôlant le ridicule et amputé d'une bonne partie de son intérêt par une soumission à la classification PG-13 que visait la New Line.

Une épine dans le pied du créateur du personnage, Todd McFarlane, qui, depuis lors, cherchait à monter un nouveau projet pour laver cet affront. Depuis quelques mois, nous savons qu'il y est enfin arrivé puisque le producteur Jason Blum l'aide à financer son film, dont il sera lui-même le réalisateur (une première dans sa carrière). Et cela semble être fait de manière intelligente puisque le film s'annonce à la croisée des super-héros et de l'horreur tout en conservant un petit budget (une dizaine de millions de dollars) qui lui garantit une totale liberté. Mais, au-delà de ça, il faut bien avouer qu'on ne sait pas grand chose sur ce qui nous attend et c'est donc avec un certain bonheur que nous découvrons que le site ComingSoon a cuisiné Jason Blum pour tenter d'en savoir plus. Evidemment, le premier sujet à aborder est McFarlane lui-même et sa capacité à assumer un tel projet, lui qui n'a jamais réalisé de film avant. Mais Blum ne s'en fait pas une seconde :

"Je pense qu'il va faire un super boulot. Être réalisateur implique de posséder de nombreuses compétences, mais là plus importante est de savoir gérer une équipe. Vous êtes comme un général à la tête d'une armée et vous devez la conduire à la bataille tous les jours. Et c'est ce qu'il fait au quotidien avec sa propre société, McFarlane Enterprises. Donc je pense qu'il pourra utiliser tout cela dans son poste de réalisateur de façon naturelle. Nous avons une excellente interaction au moment de la rédaction du scénario. Et je ne me serai pas engagé si je n'étais pas persuadé qu'il pourrait y arriver, mais nous verrons. Je le sens bien."

L'autre question que tout le monde se pose, c'est évidemment comment ils vont faire pour retranscrire l'univers graphique et spectaculaire de Spawn dans un budget aussi limité. Mais là encore, Blum a la solution :

"C'est une très bonne question. L'une des solutions c'est que nous ne perdons jamais de vue que le budget et donc, son ampleur, sont limités. Il faut dire aussi qu'aucun de nous ne se payent sur ce film, comme aucun acteur d'ailleurs. C'est un moyen de rester dans notre budget. Bref, on fait comme d'habitude, en fait."

Et cette économie serrée, menée par la passion a déjà fait ses preuves à de nombreuses reprises et pas que chez Jason Blum. Si l'on attend de pied ferme les premiers visuels pour être totalement rassurés sur le potentiel de ce film au budget serré, au moins sait-on que la production sait exactement ce qu'elle fait avec Spawn. Ce qui n'est pas forcément la mode en ce moment. C'est déjà ça de gagné.