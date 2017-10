La suite - remake de L'Expérience Interdite se fait massacrer par la critique américaine

Dans la vie, il y a deux sortes d'idées, les bonnes et les mauvaises. Et, généralement, on sent tout de suite dans quelle catégorie on se place dès les premiers instants. Peut-être que Flatliners aurait dû suivre son intuition.

L'Expérience Interdite - Flatliners sortira chez nous le 22 novembre et on la sent moyen cette histoire depuis le début. Déjà parce qu'on n'arrive pas trop à savoir si c'est un remake, une vraie suite, ou un peu des deux, ce qui n'est jamais bon signe, mais aussi parce que les quelques bandes-annonces disponibles ne laissent planer aucun doute sur sa nature de produit horrifique calibré à base de jump-scares à la con. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir avec un tel sujet.

"Attends... Ils parlent pas de nous là quand même... Si ?"

On rappelle vite fait que le film reprend le postulat de l'original de Joel Schumacher, sorti en 1990, avec ces étudiants en médecine qui s'amusent à se tuer temporairement pour découvrir ce qui se trouve de l'autre côté de la vie. Ils en reviennent avec la méga patate, jusqu'à ce que des événements étranges commencent à se produire et que leurs secrets honteux du passé reviennent les hanter. L'Expérience Interdite est un petit film culte pour pas mal de monde, trop peu connu, qui a pris un sacré coup aujourd'hui mais qui était doté d'un casting prestigieux de stars en devenir. La "suite", c'est pas vraiment le même délire apparemment puisque le film vient de sortir aux USA et que la critique vient de lui administrer ce que l'on peut appeler une énorme branlée.

Flatliners (Allégorie)

Déjà, sur le site Rotten Tomatoes, le film écope d'un 0%, une moyenne calculée à partir des 23 avis publiés, ce qui donne déjà une petite idée de l'accueil. Ensuite, sur MetaCritic, il ne dépasse pas les 31/100, ce qui confirme que quelque chose ne va pas avec lui. Evidemment, le plus tragique, ce sont les retours presse et là, c'est un festival.

Entre Empire Magazine qui écrit que "l'original aurait dû comporter un panneau 'ne pas ressusciter'", Original Cin pour qui il s'agit "d'un groupe de personnes qui aurait dû mieux étudier se trouve désireux d'embrasser le froid baiser de la mort. Mais assez parlé des pauvres âmes qui ont acheté un ticket pour voir le film" , Blu-Ray. com se montre un peu plus précis sur ce qui ne va pas, puisque selon lui "ce nouvel exercice parvient à peine à nous réveiller, ne comprenant jamais vraiment ce qu'il est sensé faire avec son postulat merveilleux". La palme revenant à Flick Filosopher, en grande forme, qui met le dernier clou au cercueil dans lequel se trouve le film : "Le reboot que personne ne demandait d'un film dont personne ne se souvient est arrivé. Et il est mort à l'arrivé, sans rien avoir à dire de neuf et aucune nouvelle manière de le dire."

Oui, on peut vraiment parler de branlée, à ce stade. Et, c'est super bizarre, mais ça nous donne paradoxalement très envie de le voir ce film. Mais faut dire aussi qu'on est une sacrée bande de pervers chez EcranLarge.