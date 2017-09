Men in Black va avoir droit à un spin-off, mais sans Will Smith ni Tommy Lee Jones

Le cinéma, ce n'est pas que des bonnes nouvelles et des idées de génie, c'est aussi parfois des idées à la con et des mariages contre nature. Et dans le cas de Men in Black, Sony avait placé la barre très, très haut...

Et oui, rappelez-vous : Fin 2014, nous avons eu vent pour la première fois de l'idée fooooooormidable de Sony Pictures de monter un crossover entre deux franchises qui n'avaient rien à voir entre elles, Men in Black et 21 Jump Street. Nous avions d'abord cru à une sale blague mais il avait bien fallu se rendre à l'évidence que c'était vrai puisque, en 2016, nous avions eu la confirmation que les hommes en noir apparaitraient bel et bien dans 23 Jump Street, avec des visages bien différents de ceux que nous connaissions jusqu'alors afin de présenter cet univers à la jeune génération et de préparer le terrain pour de nouveaux films solo.

C'est ce qu'on appelle, dans les milieux autorisés, "une belle idée de merde" et nous sommes plutôt soulagés de ne pas en entendre parler plus que cela. Parce que si la perspective de voir un Men in Black sans Will Smith et Tommy Lee Jones ne nous enchante guère mais qu'il va falloir s'y faire, voir nos agents préférés faire les kékés dans un univers qui n'est pas le leur, non merci.

Si le projet semble toujours d'actualité mais qu'il n'avance heureusement pas beaucoup ces derniers temps, nous venons cependant d'apprendre via le site Deadline que la franchise Men in Black pourrait bientôt renaitre de ses cendres sous la forme d'un spin-off. Une décision finalement plutôt étrange alors que, pour une fois, nous n'aurions pas été contre l'idée d'un reboot.

Le scénario cela dit n'a pas été confié à n'importe qui puisque ce sont Matt Holloway et Art Marcum, responsables du script d'Iron Man, modèle du genre puisqu'il sert de base à chaque origin story de Marvel depuis 10 ans, et donc plus ou moins une valeur sûre. Bien entendu, très peu d'informations sont disponibles sur cette nouvelle aventure mais, d'après les quelques rumeurs qui trainent ici et là, on peut s'attendre à ce que la saga prenne une tournure à la Jurassic World, c'est à dire qu'elle se déroule en marge de l'intrigue principale, mais y reste connectée, assurant ainsi la continuité tout en partant dans sa propre direction. Ni Will Smith, ni Tommy Lee Jones ne seront apparemment impliqués dans le projet qui, et c'est assez étonnant, a déjà une date de sortie calée au 17 mai 2019. Ce qui veut dire qu'on ne devrait pas trop tarder à en savoir plus.