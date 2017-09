Halloween : le réalisateur du nouveau film prend la parole

Alors que le prochain épisode de Halloween est en pleine production, son réalisateur en a dit un peu plus au sujet du film.

On n’attendait pas le comédien Danny McBride aux commandes du scénario, ni le réalisateur de Prince of Texas ou Délire Express derrière la caméra. Et pour le coup c’est une excellente surprise, dont on ne doute pas que le travail saura nous surprendre ou proposer une approche inédite du mythe de Michael Myers.

Interviewé par le prestigieux Filmmakers Magazine, David Gordon Green a révélé que le tournage de Halloween approchait à grand pas et que son équipe avait à cœur d’aboutir à quelque chose de très spécial.

Oui bah comme y a pas des masses de visuel officiel on fait avec ce qu'on a

« Nous commençons le tournage dans six semaines à Charleston. Je ne peux pas en dire plus, parce que nous essayons de rester discrets pour le moment, mais nous préparons quelque chose d’unique. John Carpenter est impliqué également, ce qui est un rêve devenu réalité pour moi. Les deux films que je n’avais pas le droit de regarder étant enfant étaient Halloween et Les Tronches, du coup j’attends avec impatience d’inviter mes parents à la première de celui-ci. »

Programmé pour Halloween 2018 (quelle surprise), ce nouveau film ne sera pas un remake ou un reboot, mais un nouveau chapitre, dans lequel Jamie Lee Curtis, interprète Laurie Strode, victime emblématique du tueur et pilier de la mythologie, fera son grand retour.