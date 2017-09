The Nice Guys reviendra bientôt, mais en série télé et avec des femmes

On ne sait pas pour vous, mais nous, on adore The Nice Guys. Parce que c'est du vrai buddy-movie à l'ancienne, que c'est super bien écrit et qu'en plus c'est monstrueusement fun. Alors, forcément, nous, on en veut encore plus.

Bon, après, qu'on soit bien clairs, on a beau adorer The Nice Guys, ce n'est pas un chef-d'oeuvre absolu non plus hein, nous en sommes bien conscients. On le trouve un peu trop sage par rapport aux précédents films de Shane Black et c'est vrai que le réalisateur a un peu tendance à faire toujours le même film, mais comme c'est un bon film, nous ça nous va.

Si on attend avec la plus grande des impatiences d'en savoir plus sur son Predator, et qu'on est un peu inquiets aussi, la Fox vient d'annoncer son intention de transformer The Nice Guys en série télé, si l'on en croit le site Live Feed avec cependant une grosse modification. En effet, exit notre duo d'enquêteurs losers burnés, puisque la série devrait mettre en scène deux femmes pour les remplacer.

Le projet est on ne peut plus flou pour le moment mais l'action du récit ne devrait plus avoir lieu dans les années 70 mais dans le Los Angeles de 2018. Outre ces deux gros changements, précisons quand même que Shane Black n'est absolument pas dans l'affaire, ce qui n'est pas de très bon augure et que la série ne devrait reprendre du film que son titre. On se demande bien alors pourquoi on ne part pas sur une entité originale, hormis évidemment la popularité du patronyme The Nice Guys. Bref, c'est un peu dommage tout de même mais comme la série n'a pas de date de tournage ni de date de diffusion pour le moment, cela nous laisse donc suffisamment de temps pour nous y préparer psychologiquement.