Thor : Ragnarok retrouve un peu de sa superbe dans un visuel somptueux

Ne perdant jamais une occasion de rire grassement quand un blockbuster mutile sa propre promo par la grâce de Photoshop, on oublie pas non plus de souligner les créations qui nous paraissent réussies.

D’autant plus quand la chose provient de Marvel, qui nous a habitués depuis des années à des compositions immondes, censées marier le style comics et les images réelles, pour un résultat alternant le plus souvent entre monstrueuse dégueulasserie et je-m’en-foutisme abyssal.

Très belle campagne de prévention de l'épilepsie

Et s’il y a bien un film qui prend ouvertement le spectateur pour débile léger en sortie de coma thérapeutique, c’est bien Thor : Ragnarok, qui s’évertue depuis des mois à faire salement du pied aux nostalgiques des années 80 (et surtout ceux qui ne les ont pas connues à dire vrai). Non pas qu’on doute de la capacité Taika Waititi à emballer un divertissement honnête et fun – bien au contraire – mais la campagne marketing fluo et poseuse adoptée par Disney nous laisse plutôt de marbre.

Alors forcément, quand Andy Park, en charge du développement et de la conception de l’univers visuel de Marvel balance une très belle création dédiée à Thor : Ragnarok, à mi-chemin entre affiche old school, peinture et comics, on en glapit de joie. Et on espère bien retrouver un peu de cette ampleur épique, dans le film qui sortira chez nous à la fin du mois d’octobre, où coopéreront Mark Ruffalo et Chris Hemsworth.

Un visuel qui tabasse quand même comme il faut