Terminator 6 dévoile enfin sa date de sortie et tente encore de nous rassurer

On vous l'avoue, on a encore un peu de mal à nous dire que Terminator va revenir dans quelques temps sous l'oeil attentif de James Cameron. C'est un peu comme si on recevait enfin ce qu'on avait toujours voulu mais qu'on se demandait si ça n'arrivait pas trop tard.

Parce qu'il ne faut pas oublier que la franchise a beaucoup souffert ces dernières années et que, bien que James Cameron n'en avait pas les droits, sa participation à la promotion de l'abominable Genisys est resté dans les mémoires. Et tant pis s'il était obligé de le faire contractuellement, on s'est quand même sentis un peu manipulés. Mais bon, essayons de ne pas rester sur de vieilles rancoeurs et allons de l'avant, d'autant qu'un nouveau film s'annonce, qu'il sera réalisé par Tim Miller, et qu'il devrait enfin nous donner une suite potable à l'histoire.

Pour l'instant nous savions que le film sortirait quelque part en 2019, sans plus de détails et c'est donc avec un certain bonheur que nous découvrons que le studio Paramount et Skydance Media viennent de révéler que Terminator 6 sera sur tous les écrans américains à partir du 26 juillet 2019. Bien entendu il est beaucoup trop tôt pour espérer connaitre une date française mais on peut supposer qu'elle ne sera pas trop éloignée de l'américaine ne serait-ce que pour assumer son statut de gros film de l'été.

Comme c'est un peu maigre néanmoins en termes d'information, Cameron et Miller se sont pliés à l'exercice de l'interview pour le Hollywood Reporter, histoire de rassurer tous les fans qu'ils n'allaient pas faire n'importe quoi et notamment sur la participation d'Arnold Schwarzenegger qui, du haut de ses 71 ans, ne posera aucun problème dans la continuité de l'histoire :

"Parce qu'il a été dans tous les autres films, je ne pense pas qu'il y ait une raison pour que ce soit différent ici. J'aime la science-fiction ancrée dans le réel, tout comme mes personnages. Et comme James vient de le dire, l'extérieur vieillit mais l'intérieur reste le même. Enfin pas vraiment, puisque son cerveau, ses émotions, son intellect auront évolué. Ce sont des machines qui apprennent.

Mais c'est une manière de le rendre différent de ce qu'il était. Même dans Genisys - je devrais m'arrêter là - il était une version quelque peu apprêtée du vieux Terminator. Je pense que nous devons assumer son âge et c'est ce qui va le rendre intéressant et original pour les fans."

Comment vous dire qu'on a l'impression d'être revenus au début de la production de Genisys et qu'on n'aime pas du tout cette sensation ? Heureusement Cameron est là pour balayer tous nos doutes en confirmant que le film ignorera tout ce qui s'est passé après Terminator 2 :

"Ce sera la continuation de l'histoire de Terminator 1 et 2. Et on prétend que les autres films n'étaient qu'un mauvais rêve. Ou une timeline alternative, ce qui est possible dans notre multiverse. C'est plus du fait de Tim étonnament, parce que j'abordais la chose de façon plus agnostique . Ma seule condition était qu'on se réapproprie cet univers et qu'on le réinvente pour le 21ème siècle."

Mais la plus grosse surprise, c'est bien entendu le retour de Sarah Connor, toujours interprétée par Linda Hamilton et, pour James Cameron, ce n'est pas une décision gratuite :

"Cela m'a pris une semaine juste pour avoir le cran de l'appeler. Non, c'est faux. Linda et moi avons une super relation. Nous sommes restés amis malgré tout et c'est la mère de ma plus vieille fille. Alors je l'ai appelé en lui disant que l'on pouvait soit se reposer sur nos lauriers, soit on pouvait faire un truc vraiment cool. La faire revenir pour montrer à tout le monde que c'est elle le patron. Parce qu'en ce qui me concerne, personne n'a fait mieux que ce qu'elle a fait en 1991."

Et c'est là que l'on touche à un gros souci qu'on a vis-à-vis de James Cameron. On l'adore et tout, c'est pas le problème, mais ses grandes déclarations pleines d'emphase, loin de nous rassurer, auraient plus tendance à nous plonger dans une petite inquiétude. Parce qu'on a l'impression d'être déjà passés par là. Il ne lui reste donc plus qu'à nous prouver que nous avons tort.