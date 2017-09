Virés de Star Wars, Phil Lord et Chris Miller préparent Artemis un nouveau gros film de SF

Virés du spin-off de Star Wars consacré à Han Solo comme des malpropres, Phil Lord et Chris Miller sont loin d’en avoir fini avec la science-fiction.

À quelques jours de la fin du tournage, Kathleen Kennedy a décidé d’éjecter le duo de réalisateurs auxquels ont doit La Grande Aventure Lego, mais aussi 21 Jump Street ou Tempête de Boulettes Géantes, pour les remplacer par Ron Howard. Une violente désauce comme disent les jeunes cuisiniers, mais pour notre plus grand bonheur, Miller et Lord ne vont pas en rester là.

La couverture du roman Artemis

Et plutôt que de s’atteler à une franchise pré-existante, c’est bien un univers de science-fiction inédit que les deux compères vont tenter d’amener sur grand écran, puisqu’ils s’attèlent sous l’égide de la Fox à adapter Artemis, roman d’Andy Weir.

Le livre sera publié aux Etats-Unis en novembre et se déroule sur Artemis, première et unique ville basée sur la Lune. La lutte des classes y est impitoyable, et seuls les plus riches parviennent à vivre décemment. Ce n’est pas le cas de Jasmine, qui vit de petits boulots et larcins, jusqu’au jour où elle a l’opportunité de participer à un gros coup. Mais cette chance va se retourner contre elle alors qu’elle se retrouve embrigadée au cœur d’un complot visant à renverser le pouvoir à Artemis.

Le film n'a pas encore de date de sortie mais devrait être une des priorités du studio au cours des prochains mois. Et quand on sait que Weir était déjà le romancier derrière Seul sur Mars, on comprend mieux la volonté de la Fox de chouchouter le projet.

Phil Lord et Chris Miller