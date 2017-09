Ça : Burger King exige que le film soit banni de Russie !

Le succès de Ça se confirmant un peu plus chaque jour, les esprits s’échauffent. La preuve en Russie, ou Burger King vient de craquer son slip.

Depuis quelques semaines, il est difficile d’évoluer dans l’espace public ou numérique sans tomber sur Ça, son marketing, ses louanges, et les opinions de tous ceux qui ont apprécié le film. On imagine que les spectateurs ou citoyens qui ne goûtent que modérément les clowns meurtriers, ont été déçus par le film, ou n’aiment pas le cinéma d’horreur doivent un peu saturer. Mais manifestement, ce sont surtout les revendeurs de burgers qui n’en peuvent plus de Grippe-Sou et du film d’Andres Muschietti.

Il a changé Ronald

Ainsi, la filiale Russe de Burger King a déposé une plainte officielle auprès des services fédéraux anti-trust locaux, demandant à ce que le film Ça soit retiré de l’affiche en Russie, au prétexte qu’il ferait une publicité massive, indirecte et illégale à son concurrent McDonald.

Pour le coup, on voit assez mal comment un clown démoniaque et démembreur de marmots pourrait inciter ces derniers à se ruer au Domac, mais on remercie cette de Burger King de nous avoir offert une bonne grosse marrade.

