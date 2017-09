Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio vont finalement faire leur biopic sur Theodore Roosevelt

Le cinéma, ça conserve et Martin Scorsese en est la preuve vivante puisqu'à 74 ans, le réalisateur ne semble pas subir les outrages du temps. Et il arrive même à concrétiser de vieux rêves.

Il faut vous préparer à entrendre régulièrement parler de Martin Scorsese ces prochains mois, parce qu'il va nous réserver une actualité des plus excitantes. Déjà parce qu'il est actuellement en plein tournage de The Irishman, LE film qui réunira Al Pacino , Robert De Niro et Joe Pesci, et donc fatalement.... kiki tout dur quoi, mais aussi parce qu'il va enfin pouvoir concrétiser un vieux rêve avec son poto Leonardo DiCaprio.

C'est en effet en 2005 que les deux hommes ont pitché aux cadres de la Paramount leur idée de biopic sur le Président Théodore Roosevelt. Un projet rêvé et ambitieux qui n'a malheureusement pas pu se faire. Pas grave, les copains ont continué à travailler ensemble jusqu'au Loup de Wall-Street en 2013, tout en gardant cette idée dans un coin de leur tête.

Maintenant que DiCaprio a été enfin oscarisé et que Scorsese connait un regain de patate, il est plus que temps de ressortir le projet du placard et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le projet devait à la base s'inspirer d'un livre, L'ascension de Theodore Roosevelt d'Edmund Morris et devait suivre le jeune Roosevelt de ses études à Harvard, en passant par sa carrière politique à New-York, avant de prendre la tête de la cavalerie Rough Raiders durant la Guerre hispano-américaine de la fin du XIXème Siècle, jusqu'au moment où il devient le vice-président et que le Président des Etats-Unis de l'époque, William McKinley, est assassiné le 14 septembre 1901, lui donnant accès à la fonction suprême.

Un récit ambitieux donc, qui devrait en parallèle nous raconter l'histoire des Etats-Unis et qui se justifierait d'autant plus aujourd'hui que Roosevelt et DiCaprio ont également le même âge lorsqu'il devint Président. Le livre dont a été tiré le script à l'époque est en fait le premier d'une trilogie et il est impossible de savoir à l'heure actuelle si le nouveau scénario qui sera rédigé tiendra compte des volumes suivants.

Même si un flou certain entoure la date de tournage, le reste du casting et la date de sortie du film, ce n'en est pas moins une excellente nouvelle et on espère que cette sixième collaboration entre les deux hommes sera aussi fructueuse que les précédentes. Vite !

