Avant Twisters, 10 Films catastrophe à voir (tornades, virus, aliens…)

Avec le retour de Twisters et de ses tornades meurtrières, l’équipe d’Ecran Large s’est penchée sur 10 films cultes du cinéma catastrophe.

Avec la sortie de Twisters, on s’est rappelé à quel point le film catastrophe a eu un rôle de choix dans le domaine du blockbuster explosif et spectaculaire. Et comme le terme est finalement assez fourre-tout, l’équipe d’Ecran Large a longuement débattu de la définition de « catastrophe », qui peut englober les catastrophes naturelles, les astéroïdes, les virus, ou même les invasions extraterrestres meurtrières.

Résultat, la rédaction est au complet pour parler en vidéo de 10 films du genre qu’on adore, classés selon le type de catastrophe.