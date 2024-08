Comment regarder les films X-Men dans l’ordre chronologique ?

X-Men, X-Men : Le Commencement, X-Men Origins : Wolverine, Logan, X-Men : Days of Future Past, X-Men : Dark Phoenix, Deadpool, Les Nouveaux Mutants… le guide pour s’y retrouver dans la chronologie de la saga (et l’ordre pour les regarder).



Sept films X-Men, trois films Wolverine, trois films Deadpool et la brebis galeuse des Nouveaux mutants, le tout étalé sur deux timelines alternatives : la saga des mutants est un joyeux bordel à suivre. Pour s’en sortir et éviter une crise de nerfs, il y a ce guide, qui explique dans quel ordre regarder les films X-Men, et surtout comment s’y retrouver dans la chronologie compliquée de la franchise.

PS : les séries comme Legion et The Gifted ont été écartées pour se focaliser sur les films.

Le multivers a commencé là

LA BASE COMMUNE

1. X-MEN : LE COMMENCEMENT

Sortie : 2011

Durée : 2h11

En train de remonter le cours de l’histoire

En 1962, Charles Xavier (James McAvoy) et son ami d’enfance Raven Darkholme/Mystique (Jennifer Lawrence) rencontrent pour la première fois Magneto (Michael Fassbender), un survivant de l’holocauste et surtout un mutant. Ils forment alors l’équipe originale des X-Men et tentent d’éviter le désastre de la crise des missiles cubains. La belle époque, où tout le monde est copain.

Sauf que Mystique et Magneto ne sont pas d’accord avec le professeur X sur l’avenir de l’humanité mutante, et l’abandonnent tout seul dans son coin. Une balle perdue frappe Charles et le paralyse. C’est le début de la fin.

Spider-Man X-Men : New Generation

X-Men : Le Commencement est donc le premier film dans la chronologie, puisqu’il raconte tout simplement la construction du groupe de super-héros, et la rencontre entre Charles Xavier et Magneto. Sauf que le film est un prequel : il est donc sorti après les trois premiers films X-Men. Des événements clés se sont donc déjà produits (notamment les jeunes années de Wolverine dans les années 1800, ainsi que son implication dans la guerre civile et la Première Guerre mondiale).

X-Men : Le Commencement montre des moments majeurs pour la saga : les origines de Magneto pendant la Seconde Guerre mondiale, et l’équipe de Xavier qui a empêché Sebastian Shaw de lancer la Troisième Guerre mondiale dans les années 1960 (un événement qui révèle la présence de mutants au gouvernement et qui aura son impact pour la suite, notamment avec le projet Sentinelle).



2. X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST

Sorti : 2014

Durée : 2h12

Plonger dans la chronologie X-Men : allégorie

En 2023, la quasi totalité des mutants et des humains porteurs du gène ont été emprisonnés ou éliminés. Les survivants, parmi lesquels Charles Xavier, Magneto et Tornade, décident d’utiliser les pouvoirs de Kitty pour envoyer Wolverine dans le passé, en 1973, afin de changer le cours des événements. Il doit empêcher Mystique de tuer Bolivar Trask, le créateur des Sentinelles, dont le projet sera lancé suite à sa mort et la capture de la mutante.

En gros : une sorte de Terminator, pour réécrire l’histoire, réparer l’apocalypse, et sauver les mutants.

Muscles intemporels

La majorité de Days of Future Past se passe dans les années 70, où le gouvernement a déjà commencé à agir contre les mutants, à la suite des événements survenus dans X-Men : Le Commencement (sans oublier l’implication possible de Magneto dans la disparition de JFK). Trask créé donc le programme Sentinelle, devenu un véritable cauchemar dans le futur.

Mais tout est bien qui finit à peu près bien. Charles Xavier, Beast (Nicholas Hoult) et Quicksilver (Evan Peters) font évader Magneto de sa prison sous le Pentagone, et l’équipe finit par changer le cours des événements. Mystique épargne Trask, et le futur apocalyptique de 2023 est effacé.

Conséquence : ça réinitialise complètement la timeline des films X-Men (avec quelques rebondissements), permettant ainsi d’ouvrir la voie aux derniers films X-Men. Les morts de X-Men : L’Affrontement final sont effacées. Sur le papier, c’est à peu près simple.

À partir de là, il y a deux timeline différentes : la timeline A, et la timeline B .

Timeline A de la saga x-men

3-A. X-MEN ORIGINS : WOLVERINE

Sorti : 2009

Durée : 1h45

Wolverine s’entraînant pour les JO de Paris 2024

On repart aux origines de Logan alias Wolverine, né dans une région éloignée du Canada dans les années 1800. Avec son demi-frère Victor/Sabretooth, il enchaîne les guerres au cours du XXe siècle, avant d’être finalement recruté par l’équipe militaire des mutants de William Stryker.

Ici, Wolverine a son squelette en adamantium, et cherche à se venger de William Stryker et Sabretooth (qui n’est plus son frère mais un ennemi de longue date, contrairement à ce qui était présenté dans les premiers films, quand Tyler Mane l’interprétait dans X-Men premier du nom).

Ravie d’avoir pu vous rappeler ce super moment

Xavier sauve aussi Cyclope de Stryker qui, pour une raison ou une autre, est toujours capable de marcher. C’est également ici qu’est introduit la première (et la plus immonde) version de Deadpool campé par Ryan Reynolds.

À la fin du film, Wolverine est touché par une balle en adamantium qui lui fait oublier les événements du film (pratique). Ainsi s’en va le bonhomme dans la nature comme si de rien n’était. Le spectateur reste alors la seule vraie victime, qui a vu et subi X-Men Origins : Wolverine sans possibilité de l’oublier.

4-A. X-MEN

Sorti : 2000

Durée : 1h45



Le début d’une ère

C’est le tout premier film X-Men, mais pas le premier dans la chronologie. L’histoire débute avec la rencontre entre Wolverine et Rogue, une jeune mutante aux pouvoirs incontrôlables. Ils sont sauvés d’une attaque de Magneto, et ramenés à l’école du professeur Charles Xavier.

Dans ce monde, les X-Men existent déjà, mais en secret, avec une équipe composée de Cyclope, Tornade et Jean Grey. Le loup solitaire Wolverine rejoint l’équipe pour les aider à affronter Magneto. Epaulé par Mystique, Dents-de-Sabre et le Crapaud, le mutant-métal veut simplement détruire les humains et conquérir le monde.

A la fin, Magneto est mis dans une prison en plastique, où Charles lui rend visite. Wolverine, lui, va enquêter sur son mystérieux passé.

5-A. X-MEN 2

Sorti en 2003

Durée : 2h05



On arrête tout, ça va commencer à devenir compliqué

Suite directe du premier, X-Men 2 montre la collaboration entr les X-Men et la bande de Magneto pour affronter un danger anti-mutant : le colonel Stryker, qui veut simplement détruire les mutants. Et qui est également capable de les contrôler, pour faire avancer son plan diabolique.

Stryker est justement la réponse aux questions de Wolverine sur son passé : c’est lui qui l’a « créé », avec son squelette en adamantium, avant son amnésie. En parallèle, les pouvoirs de Jean Grey se révèlent de plus en plus immenses. Elle finit par se sacrifier pour sauver tout le monde… et teaser le Dark Phoenix.

L’un des meilleurs films X-Men

A noter une poignée d’apparitions importantes : Colossus, Kitty Pride ou encore Jubilee sont de la partie, pour les clins d’oeil. Les personnages réapparaîtront plus tard dans la saga, avec d’autres interprètes, et des rôles un peu plus conséquents (quoi que).

6-A. X-MEN 3 : L’AFFRONTEMENT FINAL

Sorti en 2006

Durée : 1h45



Jean grésille

Jean Grey est de retour. Laissée pour morte dans X-Men 2, la mutante revient mais est submergée (rires) par ses immenses pouvoirs. Elle commence par tuer Cyclope, puis affronte ses anciens collègues. Lorsqu’elle découvre que Charles avait créé une sorte de prison-barrière mentale pour la protéger de ses pouvoirs, et donc la contrôler malgré elle, Jean libère une force destructrice et tue son mentor. Elle est devenue ce fameux Phénix Noir.

Le chaos n’arrivant jamais seul, tous les mutants affrontent une autre menace : une société pharmaceutique a créé un « vaccin » contre les mutants, pour stopper leurs pouvoirs. Tiraillés entre le désir d’être normaux, et d’être eux-mêmes, les mutants se divisent.

Tout se termine à Alcatraz, où Magneto mène une armée de mutants pour affronter la firme pharmaceutique, et détruire ce vaccin. Jean est de leur côté. En face, les X-Men affrontent Magneto, comme d’habitude. Ils parviennent à le vacciner, pour le calmer.

Les derniers debouts

Le problème Phénix Noir demeure, puisque Jean commence à tout détruire autour d’elle, sans pouvoir s’arrêter. Wolverine utilise ses pouvoirs de régénération pour l’approcher, jusqu’à ce que Jean l’implore de la tuer. Il tue alors celle qu’il aime.

Après le chaos, Tornade devient leader des X-Men. Et comme rien n’avance vraiment : Magneto semble regagner ses pouvoirs, malgré le vaccin, tandis que Charles n’est finalement pas mort dans la scène post-générique (où apparaît le docteur Moira MacTaggert).



7-A. WOLVERINE : LE COMBAT DE L’IMMORTEL

Sorti en 2009

Durée : 2h06

Mauvais souvenir

Après les événements de X-Men : L’Affrontement final, Wolverine décide de s’expatrier et de vivre reclus, traumatisé par la mort de Jean (qui ne cesse de venir le hanter dans ses rêves). Finalement, il est amené au Japon pour dire au revoir à Yashida, qu’il a sauvée des années auparavant.

Surprise : Wolverine découvre que Yashida essaie de prendre ses pouvoirs de guérison afin de prolonger sa vie. Ce qui a pour conséquence de le mettre dans le pétrin avec Viper et le Samouraï d’Argent, et in fine ses griffes en adamantium lui sont enlevées.

Dans la séquence post-générique, Magneto l’avertit qu’une guerre est à venir grâce à un nouveau progrès chez Trask Industries. De plus, Xavier révèle avoir réformé son corps de X-Men (pas d’explication, c’est comme ça, merci au revoir).

8-A. X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST (dans le futur)

Sorti : 2014

Durée : 2h12



Le futur va très bien

La séquence post-générique de Wolverine : le combat de l’immortel mène aux événements noirs de Days of Future Past. Ici, Wolverine a miraculeusement repoussé ses griffes d’adamantium juste à temps pour une guerre sans merci avec les Sentinelles, qui traquent les mutants pour les détruire. Et c’est une course contre la montre pour leur échapper de justesse, à chaque fois.

Magneto, Xavier et les X-Men survivants élaborent un plan pour renvoyer Wolverine dans le passé, grâce aux pouvoirs de Kitty, afin de réécrire l’histoire. Comment ? En empêchant Mystique de commencer ce bordel, malgré elle, dans les années 1970.

Sentinelle

C’est ici que deux timelines différentes existent : celle du future apocalyptique où Mystique a enclenché le début du cauchemar, et celle d’un autre futur, où Mystique a pris une autre décision.

Days of Future Past existe aussi en version longue alias Rogue Cut (17 minutes supplémentaires), avec une sous-intrigue où Magneto et Bobby vont libérer Malicia, emprisonnée dans la X-Mansion, pour qu’elle remplace Kitty qui a été blessée.

Timeline B de la saga x-men

3-B. X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST (dans le passé)

Sorti : 2014

Durée : 2h12

Ce petit look vintage

Wolverine et Charles Xavier empêchent donc Mystique de tuer Trask, et d’être capturée, empêchant ainsi une suite d’événements bien gênants. Ce nouvel avenir plus radieux est donc une nouvelle timeline, sans les Sentinelles des enfers qui traquent les mutants.

Dans cette réalité alternative, d’autres drames n’ont pas eu lieu : le X-Men 3, et la mort de Jean Grey. A la fin, Wolverine se réveille donc dans un monde où Jean et Scott sont vivants et ensemble, où Bobby et Malicia sont ensemble, et où Kitty est même prof au manoir de Charles.

Reste un petit problème teasé dans la scène post-générique : Apocalypse. Il sera le prochain ennemi des X-Men, et un petit flashback en Egypte antique l’annonce.

4-B. X-MEN : APOCALYPSE

Sorti : 2016

Durée : 2h24



L’apocalypse, littéralement

Teasé dans un flashback en scène post-générique de Days of Future Past, le grand méchant Apocalypse est réveillé dans l’Amérique des années 80. En digne bad guy, il décide que l’humanité est nulle, et doit être détruite pour nettoyer la planète. Il part donc en quête des méchants mutants pour l’aider.

Magneto, lui, traverse (encore) un traumatisme avec le meurtre de sa femme et sa fille. Il redevient donc enragé, et Apocalypse le ramène à Auschwitz pour nourrir sa rage. Le mutant de l’apocalypse kidnappe ensuite Charles, afin de prendre possession de son corps, et utiliser ses pouvoirs pour tuer tout le monde.

X-teens

Mais les gentils X-Men sont là, avec notamment Mystique, Jean, Cyclope et Nightcrawler (et Tornade). Après avoir échappé à Stryker (et libéré Wolwerine, en caméo, avec Jean qui lui file un coup de main psychique), ils vont en Egypte pour sauver Charles et le monde. Ce qui est utile, puisque Magneto joue avec la rotation terrestre et se prend pour Roland Emmerich.

Au final, toute l’équipe affronte Apocalypse, en vain. C’est Jean qui l’anéantit grâce à ses pouvoirs immenses, et parce que Charles lui dit de lâcher prise. Le bon côté : elle sauve le monde. Le mauvais : elle a ouvert la porte à de sacrés ennuis pour la suite (ce foutu Dark Phoenix).

Erik est redevenu sympa, mais refuse de rester auprès des X-Men. Mystique et Beast prennent la tête de l’équipe pour former la nouvelle génération : Scott Summers, Jean, Tornade, Nightcrawler et Quiksilver.



5-B. X-MEN : DARK PHOENIX

Sorti : 2019

Durée : 1h54



Jean Grey rajeunie

Place aux années 90. X-Men : Dark Phoenix commence par une mission dans l’espace qui tourne mal : Jean Grey entre en contact avec une force cosmique étrange, et l’absorbe pour sauver ses copains. A son réveil, rien ne va : elle est instable, et incapable de contrôler ses pouvoirs destructeurs.

Charles révèle un petit détail sur Jean : enfant, elle a provoqué malgré elle un accident de voiture, tuant ainsi sa mère. Pour l’aider à surmonter ce traumatisme, il a effacé sa mémoire. Sauf que cette force cosmique est en train de tout réouvrir en elle. Jean ne le vit pas très bien, affronte ses copains, et tue accidentellement Mystique.

Ton état à la fin du revisionnage

Elle va demander de l’aide à Magneto, qui vit (encore) reclus, sur l’île de Genosha. Et lorsqu’il la rejette, elle est secourue par Jessica Chastain et sa perruque, qui incarnent une espèce d’alien. Elle lui explique que cette force cosmique a détruit sa planète, et lui propose de l’aider. Evidemment, cette alien n’est pas gentille : elle veut récupérer la force cosmique.

Comme d’hab, les mutants se divisent : Magneto veut tuer Jean car trop dangeureuse, mais Charles veut l’aider et la sauver. Tout le monde finit par s’affronter dans un train, et Jean finit par s’envoler dans l’espace avec la méchante alien pour tout détruire dans un feu d’artifice en forme de phénix, bien sûr. A la fin, Charles et Magneto prennent un café à Paris. Et dans le ciel, on aperçoit un phénix, bien sûr.



6-B. DEADPOOL

Sorti : 2016

Durée : 1h48



Deadpool (Ryan Reynolds) reacts to Colossus’ (voiced by Stefan Kapicic) threats.

Deadpool se place quelque part au 21ème siècle, après la remise à zéro de la nouvelle timeline (puisque dans Deadpool 2 on voit les versions plus jeunes de Xavier, Cyclope, et Tornade).



7-B. DEADPOOL 2

Sorti : 2018

Durée : 2h00



We’ll always love you

A priori rien de compliqué vu que c’est une suite directe du premier. Mais le film se termine avec une suite de blagues : grâce à la machine temporelle de Cable, Deadpool remonte dans le temps pour tuer Deadpool version X-Men Origins : Wolverine, et ainsi croiser Wolverine. Inutile de préciser que c’était pour le plaisir, et que personne n’a trop réfléchi aux incohérences possibles.



8-B. Les nouveaux mutants

Sortie : 2020

Durtée : 1h33

Breakfast Club

Fruit d’une production absolument chaotique (sortie repoussée à plusieurs reprises, rachat de la Fox par Disney entre temps, diverses réécritures en cours de route), Les Nouveaux Mutants existe quasiment dans son coin. Puisqu’il n’y à peu près aucun lien avec le reste des films X-Men, hormis quelques clins d’oeil, il peut être regardé sans penser aux autres histoires (voire : ne pas être regardé du tout, vu la qualité du film).

Néanmoins, puisque Les Nouveaux Mutants fait référence à Logan, avec cette organisation qui veut transformer les jeunes mutants en armes, il a certainement sa place ici, ce qui voudrait dire que le film ne se déroule pas de nos jours (enfin, pas en 2020), mais dans le futur (Logan se déroulant en 2029). Ou alors, il s’agissait de montrer les débuts de l’organisation, avant les événements de Logan. Ou alors les scénaristes ont fait n’importe quoi.



9-b. LOGAN

Sorti : 2017

Durée : 2h17



The Last of Us ou presque

2029, quelques années encore après le futur de 2023 entraperçu dans Days of Future Past et donc après la scène post-générique d’Apocalypse qui teasait la société Essex. Le monde va mal, les mutants ont quasiment disparu, et Wolverine est vieux et boiteux. Il est désormais chauffeur de limousine, et s’occupe de Charles Xavier, sénile et incapable de contrôler ses pouvoirs. A tel point qu’il a provoqué un terrible accident en public, des années avant, tuant plusieurs X-Men et blessant des centaines de personnes.

Logan en a marre, mais Logan va trouver une dernière raison de se battre : Laura, une petite mutante qui a des pouvoirs très similaires aux siens. Il accepte de l’escorter vers un refuge proche du Canada, et découvre en chemin que Laura a été créé à partir de son ADN. C’est donc sa « fille ».

The Father : X-Men Edition

Logan escorte une bande de jeunes mutants vers un meilleur avenir, tout en affrontant la méchante société Transigen. Il se retrouve face à un clone de lui, plus jeune, et envoyé pour tuer tout le monde (et il tue Charles). Logan brûle ses dernières réserves pour aider les petits mutants et nettoyer tout ce bordel.

Ainsi, Wolverine meurt, non sans avoir passé le relais à Laura. Il s’éteint dans ses bras, et les enfants l’enterrent, avant de continuer leur route vers la liberté. Au moins, pour Logan c’est simple : ce sera toujours le dernier de la chronologie. Enfin, oui et non.



10-B : DEADPOOL & WOLVERINE

Sortie : 2024

Durée : 2h07

Comme la chronologie des X-Men n’était pas suffisamment compliquée comme ça, Deadpool & Wolverine devait entériner l’arrivée du mercenaire de Ryan Reynolds dans le MCU. Le film de Shawn Levy tente toutefois de mettre un peu d’ordre dans le chaos : les films Deadpool se déroulent sur Terre-10005, ce qui veut dire que Wade Wilson, Colossus, Negasonic et compagnie y sont également.

En 2018, juste après les événements de Deadpool 2 et donc juste avant ceux d’Avengers : Infinity War (et l’officialisation du rachat de la Fox), Wade a utilisé la montre temporelle de Cable pour se rendre sur Terre-616, qui est la réalité du MCU, celle au coeur de « l’Éternel Flux Temporel ». Il a demandé à rejoindre les Avengers, mais a été mis à la porte par Happy, et est donc retourné sur Terre-10005 vaquer à ses occupations.



Retour au présent : en 2024, donc six ans plus tard, Wade se fait capturer par le TVA, le Tribunal des Variations Anachroniques découvert dans Loki. L’agent Paradox lui propose alors de rejoindre Terre-616, étant donné que Terre-10005 se détériore.

Attention, nouvelle règle du Multivers : Logan, alias Wolverine, était « l’Agglomérateur » de Terre-10005, c’est-à-dire l’individu indispensable à sa survie. Comme le mutant à griffes est mort dans Logan, sa réalité disparaitra d’ici 2000 ans, mais Paradox souhaite avancer l’échéance en la supprimant immédiatement, ce que ne fait désormais plus le TVA (indiquant de fait que le film prend aussi place après la saison 2 de Loki).

Guess who’s back ?

Sauf que Wade n’a pas envie que son monde soit effacé, donc il chipe le Pad Temporel de Paradox pour voyager dans le Multivers et trouver un Variant de Logan qui pourrait jouer les remplaçants (évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça). Puisque Wade fait joujou avec son cadavre au début du film, le Logan de Deadpool & Wolverine n’est donc pas le Logan de Logan, ni le Logan des films X-Men. Simple, non ?

On suppose aussi que comme Logan est mort en 2029 et non en 2024, Wade a dû faire un petit saut dans le temps pour visiter la tombe du mutant, ce qui n’explique pas pourquoi le monde de Logan où les mutants étaient en voie d’extinction ne semble avoir aucun rapport avec le reste de Terre-10005, à moins qu’il s’agisse d’un autre embranchement temporel, ce qui n’aurait pas tellement de sens. Mais à ce stade, ce n’est plus qu’un détail.