Wallace et Gromit : quel est le meilleur film (court ou long) des légendes de la stop-motion ?

On a classé les films (courts et longs-métrages) Wallace & Gromit, du moins bon au meilleur. Mais vous inquiétez pas, on les aime tous.

La nouvelle a ébranlé le monde : Feathers McGraw, le petit manchot démoniaque qui avait persécuté Wallace et son chien Gromit dans le mythique court-métrage du studio Aardman Un mauvais pantalon, sera de retour dans le prochain film mettant en scène le duo so British en pâte à modeler. Après l’unique long-métrage Wallace & Gromit : Le mystère du lapin-garou sorti en 2005, Nick Park sera de retour à la réalisation pour Vengeance Most Fowl, le prochain épisode des aventures en stop-motion des incontournables Wallace et Gromit.

Une grande nouvelle, puisque l’inventeur britannique et son fidèle (et brillant) chien sont devenus, depuis leurs débuts en 1989, de véritables icônes du cinéma d’animation. Leur grand retour annoncé est donc l’occasion rêvée pour se remémorer toutes leurs aventures passées, longues ou courtes, et de les classer de la moins réussie à la plus exceptionnelle !

5. Sacré Pétrin

Sortie : 2008

Durée : 30 minutes

La rencontre entre Wallace et une énième femme de sa vie

C’est déjà le moment le plus douloureux de ce classement. Admettre qu’un Wallace et Gromit puisse être non seulement moins bon que les autres, mais même presque… pas terrible ? L’idée semble impossible, le peuple s’accordera là-dessus. Mais c’est justement en comparaison du génie des autres films de la liste que Sacré Pétrin, malgré une technique impressionnante et certaines fulgurances, apparaît comme moins bon.

Dernière production en date mettant en scène le citoyen Wallace et ce bon pépère Gromit, et premier film du studio Aardman à utiliser le logiciel Stop-Motion pro, Sacré Pétrin est un retour au format court qui ne parvient pas à retrouver la fraîcheur des premiers films. La faute à un humour moins fin et original, reposant davantage sur des références galvaudées (Ghost et la poterie… on a compris) et des sous-entendus sexuels, grossophobes et misogynes, déjà trop vus partout ailleurs.

Les plus belles brioches de l’histoire du cinéma

Le film franchit également une limite jusqu’ici jamais atteinte chez Wallace et Gromit : celle de la mort de certains personnages (Sacré Pétrin s’ouvre d’ailleurs sur un meurtre, bien que la mise en scène de celui-ci en fasse sans doute la scène la plus drôle du film). Reposant sur une intrigue classique de veuve noire, le scénario est bien loin de l’inventivité presque surréaliste de ses prédécesseurs, et de leur ton toujours doux et intelligent.

Toutefois, le succès est au rendez-vous pour le film qui remporte en 2008 l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation. Lors de sa diffusion à la télévision anglaise le 25 décembre, le film fait le meilleur score d’audience de Noël depuis 5 ans. La même année, il est d’ailleurs le programme télévisuel le plus regardé de l’année. Bref, même avec un dernier film en date moins bon que les précédents, Wallace et Gromit en ont encore sous le capot. Pas étonnant que sur le mur du zoo, au début de Sacré Pétrin, un avis de recherche de Feathers McGraw soit affiché… Une évasion du manchot qui préfigurait déjà le film à venir ?

4. Une grande excursion

Sortie : 1989

Durée : 23 minutes

La lune est en fromage : le secret que les fromagers veulent vous cacher

Dès la quatrième marche de ce classement, l’excellence est atteinte avec Une grande excursion, qui n’est autre que le tout premier Wallace et Gromit. Ayant commencé comme un projet de fin d’études pour Nick Park, qui fut recruté par Aardman entre-temps, le film mit plus de six années à être terminé. Simplifiant son histoire, laquelle comportait initialement des péripéties impliquant divers extra-terrestres, le réalisateur se restreignit à ne raconter “que” cette courte histoire d’un homme et de son chien, tous deux mordus de crackers et de fromage, qui se mettent en tête d’aller sur la lune pour se faire le meilleur des pique-niques. Car, comme le rappelle Wallace, “chacun sait que la lune est en fromage”.

Des années et une tonne de Plasticine plus tard, la première perle signée Nick Park était née. Ce n’était que le début de l’aventure et pourtant, Une grande excursion était déjà un court-métrage particulièrement abouti. Visuellement parlant, si encore assez peu d’éléments à l’écran sont mobiles et que les traces de doigts des animateurs sont encore visibles sur les personnages (ce qui fait tout leur charme), ce Wallace et Gromit des débuts est déjà très proche de la forme actuelle des chefs-d’œuvre Aardman.

Une intrigue lunaire

Pour l’envergure du projet, surtout en animation en volume, les mouvements de caméra sont sophistiqués (comme celui qui découvre la lune à travers la fenêtre du salon de nos héros), et l’histoire est admirablement construite. Sur la lune (car oui, Wallace et Gromit parviendront à s’y rendre à bord d’une fusée bricolée dans la cave), un petit robot vient chercher des noises aux deux astronautes qui se coupent allègrement des morceaux de fromage dans son joli sol lunaire. Un robot chez qui la visite des Terriens déclenche un rêve : celui de pouvoir un jour faire du ski comme un petit fou sur les montagnes enneigées de la planète bleue.

Cette intrigue secondaire tournant autour d’un opposant vraiment pas très méchant est le petit plus qui donne au film toute son émotion et qui pourra même faire verser une petite larme. Le ton terriblement attendrissant de l’univers Wallace et Gromit est donné. Bref, Une grande excursion est une réussite à tous les étages, dont la promesse ne sera pas démentie, puisque les suivants parviendront à faire encore mieux.

3. Rasé de près

Sortie : 1995

Durée : 31 minutes

That’s what she said

Troisième film, deuxième Oscar pour Nick Park et sa bande. Mais qu’importent les récompenses américaines : Rasé de près est une leçon d’animation et la preuve que les génies de chez Aardman ne se reposent jamais sur leurs acquis. Une grande excursion misait tout sur le duo et l’absurdité de leur univers. Un mauvais pantalon introduisait un élément perturbateur tiers, à savoir le fameux Feathers McGraw. Son successeur tente logiquement d’amener dans l’équation un personnage humain, et mieux : un love interest.

Ce choix allait de soi (et ressemble déjà à une main tendue vers le long-métrage), mais n’était pas évident à mettre en œuvre. Jusqu’ici, les Wallace et Gromit reposaient majoritairement sur des gags visuels. Idée brillante : la conversation entre les deux tourtereaux repose justement sur un non-dit. L’action, elle, sera une fois de plus l’affaire des animaux (ou présumés animaux), notamment de Gromit, du chien méchant Preston et bien sûr de l’irrésistible Shaun.

Shaun of the dead

Peu étonnant que le personnage ait eu droit par la suite à sa propre série (6 saisons et 170 épisodes de 6 minutes, tout de même) et même deux films sortis en 2015 et 2019 : il cristallise toute la malice comique des scénaristes. Très simplement caractérisé, il est toutefois très expressif. Muet, il fait preuve d’une intelligence certaine, au point de jouer un rôle crucial dans le climax. La présence de Shaun permet de dynamiser un film qui aurait pu trop se concentrer sur les amourettes de Wallace, avec quelques parodies hilarantes (le plan dans la prison) et une course-poursuite acrobatique toute en verticalité délirante.

Mais le sentiment qui ressort le plus de ce film (et des autres), c’est la tendresse pour les plus faibles, pour la plupart des animaux. Rasé de près, avec ses héros à quatre pattes bien plus malins que leur silence ne le laisse présager – Gromit passe son temps à sauver Wallace, pourtant censé être l’inventeur –, préfigure surtout la grande évasion de Chicken Run et son engagement contre l’industrialisation de l’élevage. A l’instar de son duo de protagonistes, Nick Park et ses collègues ont de la matière grise… et du cœur à revendre.

2. Wallace et Gromit : Le Mystère du lapin-garou

Sortie : 2005

Durée : 1h25

Un film qui prend par les sentiments

On y est : plus d’une heure-vingt au compteur, quatre scénaristes, 30 millions de dollars de budget, un casting faisant la part belle aux stars hollywoodiennes (Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter)… Wallace et Gromit tente l’aventure du long-métrage. D’aucun auraient pu craindre qu’il perde la délicieuse innocence qui faisait jusqu’ici le charme de la saga. Bien au contraire, Le Mystère du lapin-garou parvient miraculeusement à adapter le ton et le rythme des courts à grande échelle.

Son arme : un pastiche de série B assumé de bout en bout, un simulacre de violence désamorcée à coups de légumes et un cloisonnement géographique précis. Reconvertis en délapintiseurs antispécistes, les deux compères sévissent désormais dans une petite bourgade rurale, qu’ils arpenteront en long, en large et en travers. Les personnages secondaires sont plus nombreux, les décors plus spacieux, les set-up/pay off plus complexes, les sous-intrigues plus cossues… Mais les enjeux restent tout aussi légers, malgré un mépris plus évident encore envers la cruauté animale (le méchant est un chasseur). Et c’est ce qui en fait un immense film de stop-motion.

Comment créer un air blasé avec deux paupières

S’offrait à Aardman l’occasion d’emmener ses personnages dans des contrées inexplorées (travers auquel n’a pas coupé Shaun le mouton d’ailleurs), mais Nick Park et son coréalisateur Steve Box ont choisi de réaffirmer une fois de plus l’humanité – et l’humanisme surtout – qui rend le duo si attachant. Wallace et Gromit ne cherchent qu’à aider les petites gens, à leur échelle, avec leurs outils. Et quand l’extraordinaire s’invite à la fête, c’est grâce à elle qu’ils les sauveront.

Évidemment, cela vient avec une avalanche de gags végétaux divers et des poursuites ultra-imaginatives en pagaille, jusqu’à un climax sur un toit reprenant certaines des plus belles idées des films précédents, les poussant parfois plus loin encore (l’avion !). Le Mystère du lapin-garou n’est pas le Wallace et Gromit ultime, c’est un excellent Wallace et Gromit qui accomplit l’exploit d’étaler le niveau d’excellence de la saga sur plus d’une heure. Humilité et ambition sont vraisemblablement conciliables.

1. Un mauvais pantalon

Sortie : 1994

Durée : 30 minutes

Les aventuriers du rail

S’il fallait résumer toute la poésie, l’originalité, l’humour et la folie de Wallace & Gromit en un film, ce serait forcément avec Un mauvais pantalon (The Wrong Trousers). Et c’est d’autant plus impressionnant que c’était seulement le deuxième de la franchise, et leur premier Oscar du meilleur court-métrage animé. D’ailleurs, même le réalisateur Nick Park considère que c’est la meilleure aventure de Wallace et Gromit.

Pas étonnant puisque le scénario signé Nick Park, Bob Baker et Brian Sibley est un trésor. Entre Wallace qui offre un robot-pantalon à Gromit pour son anniversaire, Feathers McGraw qui sous-loue une chambre et pousse Gromit vers la sortie, et le plan improbable du pingouin maléfique qui réunit tout le monde, c’est un modèle du genre. En 30 minutes, l’épisode parvient à joliment traiter la relation entre Wallace et Gromit (cette scène où il pleure dans sa niche : cœur brisé), introduire un nouveau personnage devenu instantanément culte, et assaisonner le tout avec les codes du thriller.

« Have you see this chicken ? »

Le coup de génie d’Un mauvais pantalon est de reléguer Wallace au second plan pour laisser les commandes du récit à Gromit et Feathers McGraw, et ainsi flirter avec le film muet. C’était déjà l’idée d’Une grande excursion, mais elle est ici exploitée à fond. De l’héroïsme du génial chien au machiavélisme du méchant pingouin, tout passe par la mise en scène (notamment autour des yeux expressifs de Gromit et ceux, insondables, du faux poulet) et la musique de Julian Nott, donnant au court-métrage une sorte de pureté extraordinaire.

Le format court donne alors un sérieux avantage à Un mauvais pantalon par rapport au Mystère du lapin-garou : aller droit au but, ne s’embarrasser d’aucune sous-intrigue, et tout miser sur les péripéties et les gags. Avec en clou du spectacle ce climax absolument insensé inspiré par Indiana Jones et le temple maudit, qui créé un grand spectacle (une interminable course-poursuite sur un train) à partir du minuscule (des jouets, dans une petite maison qui semble d’un coup immense). C’est peut-être la meilleure note d’intention de ce qu’est Wallace et Gromit au fond.

Mais tout le monde sait que ce fichu pingouin (animé par Steve Box) est bel et bien la grande réussite d’Un mauvais pantalon. C’est lui la star. La preuve ? Il reviendra dans le prochain film Wallace & Gromit : Vengeance Most Fowl, attendu en France sur Netflix en 2024.