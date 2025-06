Venom 3 : derrière le (petit) succès, la preuve que l’univers de Sony va dans le mur

Venom : The Last Dance est certainement ce qui s'est fait de pire cette année au cinéma, sauf au box-office où la franchise de Sony plie, mais ne rompt pas.

Venom : The Last Dance, le dernier film du SSU (Sony's Spider-Man Universe), est sorti fin octobre et débarquera en VOD aux États-Unis à partir du 10 décembre prochain. Sa carrière en salles touche donc à sa fin, l'occasion de faire un bilan de santé financier de la saga qui a porté l'univers Marvel de Sony à bout de bras avec un Tom Hardy lessivé.

D'où les signes évidents de fatigue de ce troisième volet qui est une autre réussite au box-office, mais pas non plus un succès à la hauteur des deux précédents films.

https://www.youtube.com/watch?v=LAd0FDspxYs

TOUJOURS LE VENOM DE LA SITUATION ?

468 millions au box-office mondial

120 millions de budget

En dépit des critiques assassines, Venom 3 a évité à Sony une autre gifle après celle déjà bien humiliante de Madame Web qui fera assurément partie des plus gros flops de 2024 au milieu des Borderlands, Argylle, The Crow et autres The Fall Guy. Pire encore, le film réalisé par Kelly Marcel est un succès commercial. S'il fallait le confirmer, le symbiote est donc bel et bien la colonne vertébrale de cet univers Marvel au rabais, qui n'a pu compter ni sur Morbius (167 millions au box-office mondial) ni sur Madame Web (100 millions) pour amener du monde en salles.

...