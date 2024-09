Marathon Man : le thriller parfait qui rend complotiste avec Dustin Hoffman en sueur

Avec Marathon Man, Denis Hoffman s’incruste dans le thriller parano pur jus à la mode seventies et se paie une suée.

Pourquoi s’acharne-t-on à enfiler chaque semaine une paire de baskets défraîchie et un jogging molletonné, à gambader sur le bitume, qu’il vente ou qu’il pleuve ? « Durant les courses de fond, le seul adversaire que l’on doit vaincre, c’est soi, le soi qui traîne tout son passé », analyse Haruki Murakami dans son Autoportrait de l’auteur en coureur de fond. Dans Marathon Man, le roman (1974) et son adaptation (1976), tous deux écrits par l’émérite William Goldman , Thomas « Babe » Levy, jeune étudiant juif, réchappe à grandes enjambées aux griffes de Christian Szell, aka « L’Ange Blanc », indécrottable nazillon, venu récupérer sa collection de diamants à Manhattan.

À l’écran, le réalisateur John Schlesinger (Macadam Cowboy) orchestre ce face-à-face fiévreux entre deux acteurs « immiscibles ». L’un, Dustin Hoffman (Babe) appartient à la jeune génération de talents hollywoodiens inféodée à l’illustre Actors Studio de Lee Strasberg. L’autre, le so british Laurence Olivier, parangon du théâtre shakespearien, préfère s’en tenir strictement au texte de Goldman.

Le premier frise l’excès de zèle dans son implication morbide, allant jusqu’à perdre 10 kilos pour le rôle. Le second se contente de se raser le crâne. Le conflit ontologique donnera naissance à une saillie mordante d’Olivier, excédé, à Hoffmann : « Et sinon, vous avez essayé de jouer tout simplement, c’est quand même plus simple ! ». Du jeu, il n’est question que de cela dans Marathon Man, thriller parano doublé d’un exercice de style aux confins du politique.

Vous avez bien une amicale des anciens nazis ? Un club ?

Le grand frisson

Réalisateur à la filmographie bigarrée, John Schlesinger a écumé les genres cinématographiques entre les États-Unis et l’Angleterre, signant tour à tour comédie (Billy le Menteur), mélo (Un amour pas comme les autres), chronique sociale (Sunday Bloody Sunday), etc. Marathon Man est à certains égard une œuvre de la rédemption. Car Schlesinger a précédemment accouché d'une satire terrifiante de l’industrie hollywoodienne, Le Jour du fléau, cuisant échec au box-office américain. Impossible, donc, de refuser ensuite le scénario de Goldman apporté sur plateau en or par le plus influent producteur de Los Angeles, Robert Evans.

« Il y avait toutes sortes de choses qui m’attiraient dans l’histoire », explique le cinéaste au journaliste Ian Buruma dans un livre d’entretiens paru en 2007. « Je l’ai toujours appelé mon thriller juif parce que cet aspect était assez important […] Il y avait beaucoup de choses que j’aimais dans Marathon Man, à part le fait que je voulais vraiment travailler avec Robert Evans, le producteur, qui avait dit des choses auxquelles je ne m’attendais après avoir vu [mon précédent film]. »

Après la parenthèse angeline, Schlesinger regagne la ville de New York, qu’il a déjà arpenté...