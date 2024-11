Demi Moore détruit tout (surtout elle-même) : pourquoi The Substance est son grand film

The Substance de Coralie Fargeat est arrivé, vendu en partie comme le grand retour de Demi Moore. Mais c’est beaucoup plus que ça, et il faut qu’on en parle.

Demi Moore, c’est la séance de poterie érotique de Ghost, les duels dans le tribunal de Des hommes d’honneur, le crâne rasé d’À armes égales, et une ribambelle de films où son corps était un objet de désir et un argument de vente (Proposition indécente, Harcèlement, Striptease). C’était les années 90, où son mariage avec Bruce Willis et ses salaires étaient plus souvent discutés que son travail.



Depuis, il y a eu des rôles dans Charlie’s Angels : Les Anges se déchaînent, Mr. Brooks, La Famille Jones, Another Happy Day, LOL USA, Margin Call, ou la saison 2 de la série Feud, sur Truman Capote. Mais rien de comparable avec The Substance, où Demi Moore trouve tout ce qui avait manqué à sa carrière depuis des années : un projet, un rôle, un pari, et un désir de se regarder, de se réinventer, et de se mettre en scène.

Et c’est d’autant plus beau que le film ne la ménage pas, et va l’égratigner, la piétiner et la détruire à tous les niveaux.

« JE VOULAIS UNE ACTRICE ICONIQUE »

Comment la Demi Moore superstar des années 90, dont le cachet record de 12,5 millions pour Striptease avait fait jaser à l’époque, a-t-elle pu se retrouver dans les toilettes de la préfecture de Nanterre pour tourner certaines scènes de The Substance, qui a coûté dans les 17 millions ? Ça n’a rien d’évident, et pour cause : elle n’était ni le premier ni l’unique choix pour incarner Elisabeth Sparkle. Mais elle représentait parfaitement ce que Coralie Fargeat cherchait.

Invitée dans C l’hebdo le 2 novembre 2024, la cinéaste expliquait :

« Quand j’ai écrit le projet, je savais que je voulais travailler avec une actrice iconique. Qui représente la star, et tout le symbole qui va avec, c’est-à-dire vivre sous le regard des autres et tirer sa valeur du fait d’être vue, d’être regardée, d’être sous les projecteurs, devant l’œil des caméras. Et quand tout ça s’en va, ce sentiment que la vie s’arrête. Je savais pendant l’écriture que le casting allait être le challenge le plus important, puisqu’il allait s’agir de confronter une actrice à sa pire phobie. Je savais que ça n’allait pas être simple, et que j’allais avoir des ‘non’, ce qui a été le cas. Il y en a eu pas mal, pour plein de raisons différentes. »

« Hey les gars, j’ai une idée pour la promo du film Striptease »

Coralie Fargeat a t-elle proposé le rôle à d’autres « stars » iconiques des années 80-90 (Meg Ryan, Winona Ryder, Melanie Griffith, Sharon Stone, Geena Davis, Cameron Diaz) ? À des actrices toujours sous le feu des projecteurs (Nicole Kidman, Cate Blanchett, Jennifer Connelly, Jennifer Jason Leigh, Michelle Pfeiffer, Jodie Foster) ?

En attendant que quelqu’un crache peut-être le morceau, un jour, au détour d’une interview, la réalisatrice et scénariste explique que l’idée de Demi Moore était presque trop parfaite :

« Quand le nom de Demi est arrivé dans la conversation avec mes producteurs, j’ai dit, ‘Ah bah oui, c’est une super idée, mais perdons pas de temps avec ça parce que je pense qu’elle voudra jamais faire un projet comme ça’. Je pensais vraiment qu’elle serait pas du tout prête à jouer avec son image comme ça. J’avais cette image d’elle, de la star qui vit pour son apparence. »

Demi Moore qui harcèle un homme : Hollywood dans les années 90

« ÇA POUVAIT ÊTRE FANTASTIQUE, OU ÇA POUVAIT ÊTRE UN PUTAIN DE DÉSASTRE »

Demi Moore a reçu le scénario via son manager, qui lui a simplement expliqué : « Je ne veux rien te dire. Je ne suis pas sûr mais je pense que tu devrais le lire ». Elle expliquait à Deadline en septembre 2024 :

« C’était tellement inhabituel, il y avait un niveau de risque et incertitude qui faisait que ça pouvait tout aussi bien être fantastique qu’un putain de désastre. »

Pour autant, Coralie Fargeat n’a pas casté Demi Moore en un clin d’œil. L’actrice expliquait à Variety, en septembre 2024, qu’elle lui avait offert son autobiographie Inside Out pour l’aider à mieux la connaître :

« En tout, on s’est rencontré six fois avant qu’on m’offre officiellement le rôle. Elle rencontrait beaucoup de gens, pour trouver le bon duo pour les deux personnages. Je lui ai donné le livre comme un moyen de me connaître – mon expérience avec mon corps, la valeur que je lui donne, la torture personnelle que je me suis imposée. Et ça lui a vraiment parlé. Elle savait que je comprenais vraiment qui était le personnage. »

Charlie’s Angels, vendu comme son comeback en 2003

La suite a été relativement simple selon le producteur exécutif Nicolas Royer, qui expliquait dans une interview avec le CNC, publiée en octobre 2024 :

« Il a été très facile de les convaincre de venir en France car Paris fait énormément rêver les Américains. (…) Elles étaient enfin rassurées par la présence du producteur anglais Eric Fellner et de Working Title. Quant au côté « star », il faut comprendre pourquoi les acteurs américains ont besoin de se protéger, pourquoi par exemple ils ont besoin d’un bon car-loge. J’avais compris ça sur le tournage de Kings : le car-loge est un lieu de travail. Dans ce car-loge, les stars travaillent entre les prises. Et quand elles arrivent sur le plateau, elles sont prêtes et elles envoient ! (…) Quand on a montré son car-loge à Demi Moore en arrivant aux studios d’Épinay, elle a dit : « C’est ma nouvelle maison ». Offrir ce confort-là nous a permis de mettre les acteurs américains en confiance. C’était ensuite plus facile de convaincre Demi Moore de tourner les extérieurs en équipe très réduite. »

Car The Substance a été tourné en France. Avec un casting anglais, en anglais, et un décor hollywoodien, mais avec une équipe presque entièrement française, et intégralement en France (notamment dans les studios d’Épinay en Seine-Saint-Denis, et sur la Côte d’Azur pour les extérieurs à la Los Angeles).

Demi Moore qui entre dans le cinéma français par la petite porte

DEMI LESS IS MOORE

The Substance aurait pu être une énième déclinaison du « comeback hollywoodien », comme avec Brendan Fraser (The Whale et un Oscar), Michael Keaton (Birdman et une nomination à l’Oscar), Renée Zellweger (Judy et un Oscar) ou Mickey Rourke (The Wrestler et une nomination). Le point commun entre ces films : ils sont entièrement dédiés à leur interprète, quitte à parfois ressembler à une sensationnelle bande démo.

A chaque fois, il est question de la (re)construction d’une image, d’une figure, d’une carrière, avec une lecture meta souvent évidente. Et s’il y a métamorphose physique, elle est contrebalancée par la mise en avant de l’artiste. Même dans la peau d’un loser, d’un has been ou de petites gens, la star reste la star. C’est la règle.

Demi dans le déni

The Substance fait le contraire. Il s’agit ici de détricoter, dépiauter et détruire. Au fur et à mesure du film, Demi Moore disparaît. Physiquement d’abord, puisqu’elle est peu à peu grignotée par l’infernale substance, qui ronge un doigt, une main, une jambe. Puis symboliquement, parce que Sue aspire tout l’oxygène, et la remplace dans l’espace public. Et donc, dans le film.

D’abord transformée en monstre, Demi Moore finit littéralement dans un placard, dans le noir, impuissante et réduite à un sac à fluide. Ou une métaphore peu subtile mais très drôle du sort réservé à beaucoup d’actrices ayant dépassé la date de péremption de Hollywood.

Joyeux anniversaire

DEMI MOURRA

Demi Moore effacée et éjectée de son propre film : c’en serait presque ingrat si ça n’était pas le sujet du film. Elisabeth Sparkle est victime d’elle-même, et la violence de/contre Sue renvoie à cette torture auto-infligée dont l’actrice parle dans son autobiographie.

L’importance des yeux, avec ces pupilles qui se dédoublent, n’est pas un hasard. Elisabeth se déteste dans le reflet du miroir ou de la poignée de la porte, et se hait dans l’image de Sue placardée de l’autre côté de la fenêtre. Elle vit pour les regards, mais c’est aussi ça qui va la tuer. Normal donc que les deux finissent par se combattre une fois face-à-face, yeux dans les yeux, déclenchant alors l’ultime étape du cauchemar – une fois que Sue a franchi le cap en se tuant elle-même.

Marg-arrête Qualley

Quand Monstro Elisasue débarque, Demi Moore n’est plus qu’une vieille photocopie usée. Côté pile, c’est un visage distordu de douleur, et un morceau de chair parmi tous les autres. Côté face, c’est un bout de papier découpé, comme un masque de Halloween. Dans tous les cas, c’est une triste farce, et une incroyable étape de démembrement de star.

Après sa phase bossue de Notre-Dame, l’actrice a néanmoins l’honneur de boucler la boucle de l’horreur. Lorsque la créature s’écroule et explose, désintégrée par le rejet du public, il ne reste rien d’autre que ce visage. Ce visage qui avait été placardé partout dans le film, et partout dans le paysage hollywoodien des années 90 (mais pas sur les affiches de The Substance, est-ce un hasard ?). Et ce visage qui est, ironiquement, le plus cruel des miroirs du temps qui passe – la question de la chirurgie esthétique est évidemment là, passionnante pour le coup.

Réduit à une tranche de viande grotesque et rampante, ce visage est le dernier vestige d’Elisabeth, qui aura peut-être au moins réussi à s’émanciper de son pire cauchemar : son propre corps.

Papier à glacer le sang

Les miettes sanguinolentes de Demi Moore utilisent leurs dernières forces pour rejoindre leur étoile sur Hollywood Boulevard, le temps d’un ultime mensonge – un coup de projecteur, des applaudissements, de l’amour. Telle la méchante sorcière du Magicien d’Oz, elle se liquéfie dans un dernier sourire, emporté dans le néant et avalé par un robot-serpillère. Rideau.

C’est d’une cruauté sans nom, et Demi Moore avait évidemment parfaitement conscience d’être utilisée (elle, son corps, sa carrière, son symbole) pour aller au bout de l’idée. Elle s’est prêtée au jeu jusqu’à la désintégration la plus ridicule et pathétique possible. Et elle en ressort plus forte et intéressante que jamais.

A star is torn

MIROIR MIROIR DIS-MOI QUI EST LA PLUS LAIDE

Sur 2h20, Demi Moore, la vraie, a relativement peu de place à l’image. Mais la fameuse scène de la crise devant le miroir prouve qu’elle savait exactement quoi faire de son temps à l’écran.

On est à la moitié du film, et c’est justement un moment de bascule terriblement simple. Poussée par une pulsion de vie, qui sera finalement l’une de ses dernières, Elisabeth se prépare à sortir pour un rencard. Mais un simple coup d’œil à Sue, nue et endormie dans le placard, la ramène devant le miroir pour scruter son visage.

Lundi matin

C’est le début d’une déchirante séance d’autodestruction, où chaque regard (vers le corps de Sue, vers le panneau publicitaire de Sue, vers un reflet dans la poignée de la porte) ramène immanquablement Elisabeth au vrai monstre qui la poursuit : sa haine d’elle-même. Elle a beau peaufiner, effacer et recommencer son maquillage, rien ne peut masquer ce sentiment.

Demi Moore ne dit mot, et pourtant tout est là. Sous la lumière crue d’une salle de bain, la frontière entre l’actrice et le personnage s’effacent pour créer un vertige : celui du véritable sujet de The Substance.

Vendredi matin

Et c’est d’autant plus remarquable que le tournage n’a pas été simple, comme elle l’expliquait à Variety :

« Coralie aime faire beaucoup de prises, et mon visage était juste irrité. C’est allé jusqu’au point où je ne pouvais plus le refaire. Et Coralie voulait quand même une autre prise. Le maquilleur est venu, et a dit que c’était fini. C’était assez fou comme moment. Il y a trois cadres différentes pour cette scène, et facilement 15 prises pour chaque. Et aussi, l’idée de se regarder dans un miroir et voir uniquement ce qui ne va pas… c’est comme si on cherchait à s’enlaidir, pour pouvoir ressembler à ce qu’on ressent. »

Il y a le bruit des gants qui raclent la peau, les gros plans et la musique angoissantes, mais c’est bien l’actrice qui raconte l’histoire à la perfection ici. Et finalement, ça restera l’une des images les plus fortes : Demi Moore face à Demi Moore, silencieuse. Au milieu d’un tel festival de gore, de chair et de rires, ce n’était pas gagné, mais c’est le signe parfait d’un talent qui n’attendait finalement qu’une occasion de briller à ce point.