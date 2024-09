Le bide injuste de Clint Eastwood qui aurait pu tuer sa carrière : Breezy

Clint Eastwood sait mieux que quiconque que quelques poignées de dollar peuvent faire la différence. En effet Impitoyable, Gran Torino et Sur la route de Madison auraient pu ne jamais exister. Car pour sa troisième réalisation, Breezy, le cinéaste a essuyé un bide retentissant qui aurait pu tuer sa carrière dans l’œuf.

Certains ont été subjugués par la noirceur de Mystic River, d'autres ont pleuré l'équivalent du lac Léman devant Million Dollar Baby ou Sur la route de Madison. Aux côtés de ces classiques, la filmographie de Clint Eastwood compte nombre de pépites plus méconnues, à l'image de Breezy.

Que le Clint Eastwood réalisateur soit parvenu à concurrencer son alter ego acteur ne constitue pas un mince exploit, tant la silhouette coriace de l'Inspecteur Harry ou le poncho de l'homme sans nom sont entrés dans la légende. En tant que cinéaste, il ne triomphe définitivement qu'avec Impitoyable en 1992, couronnant une aventure entamée derrière la caméra deux décennies plus tôt… et qui aurait pu tourner court.

Autant en emporte le vent

Un réalisateur qui s'affirme

Depuis les débuts de sa carrière d'acteur au milieu des années 50, Clint Eastwood a eu le temps d'en observer, des plateaux. Au gré de dizaines de films dirigés par des réalisateurs très divers, de Sergio Leone à Don Siegel, il a pu disséquer bien des manières de faire. Et manifestement, il en a tiré quelques griefs, selon des propos rapportés dans sa biographie signée Patrick Brion.

"Le tournage de La Kermesse de l'Ouest a duré six mois là où il n’en aurait fallu que trois. Je devenais fou. Quand les aigles attaquent a duré cinq mois. Un terrible ennui. Je déteste voir ce gaspillage d’argent. C’est ainsi que j’ai décidé de faire mes propres films. Si les studios veulent gaspiller leur argent, c’est leur problème. Moi, pas !"

You may kiss the princess bride

Son expérience, son œil avisé et son esprit critique constituent d'indéniables atouts, mais ne garantissent nullement le succès de sa reconversion. Eastwood passe derrière la caméra avec humilité, en se définissant davantage en artisan qu'en artiste avec un grand A. Il ne signe pas plus le scénario de Breezy que celui de ses autres projets, s'inscrivant plutôt dans la tradition hollywoodienne des films de studio.

En dépit de sa notoriété, Eastwood n'est pas seul aux commandes. Comme pour la plupart de ses œuvres de la décennie 70, Breezy est partiellement dirigé par James Fargo, qui a fait ses armes d'assistant sur le Duel de Steven Spielberg, et qui réalisera d'ailleurs en solo L'Inspecteur ne renonce jamais.

Hippie Kay

Eastwood peut également s'appuyer sur sa propre société de production pour mener à bien ses projets. Cofondée dès 1967 avec Irving Leonard grâce à l'argent récolté avec la trilogie des dollars de Sergio Leone, elle a été ironiquement nommée The Malpaso Company en référence au flair douteux d'un agent qui avait prédit que son rôle de cow-boy sans nom serait une "mauvaise passe".

...