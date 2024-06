Chaos, sexe et censure : comment Caligula est devenu le film le plus scandaleux de l’histoire

Pour qui aime la subversion, les orgies, le scandale, Malcolm McDowell, la censure, les remontages sauvages et les batailles d’ego qui virent au pugilat sanglant, le monumental Caligula de Tinto Brass (ou presque) est un incontournable.

Ce 19 juin sort en salles le fameux « Ultimate Cut » du film Caligula, nouveau montage atypique d’une œuvre qui en a déjà connu beaucoup, plus ou moins pornographiques, plus ou moins provocateurs, plus ou moins proches des envies de ses auteurs. Celui-ci nous vient du documentariste Thomas Negovan, lequel a retrouvé 96 heures de rushs disparus et a entrepris de recomposer un Caligula dont aucun plan n’est similaire au film tel qu’il est sorti en 1979 !