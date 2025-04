Avant La Cité de Dieu, le road-movie qui a relancé le cinéma brésilien : Central do Brasil

Alors que Walter Salles sera bientôt de retour sur grand-écran, on revient sur le film qui a propulsé le réalisateur vers les Oscars au tournant des années 2000 : Central do Brasil.

Le 15 janvier prochain sortira le film brésilien Je suis toujours là, une fresque familiale sur la dictature militaire qui a secoué le Brésil des décennies 1960 à 1980. Derrière la caméra, on trouve le cinéaste brésilien Walter Salles, reconnu mondialement pour ses deux road movies ambitieux : Carnets de voyage, où il dépeignait le voyage fondateur du jeune Che Guevara à travers l’Amérique du Sud, et le plus hollywoodien Sur la route, adapté du texte culte (et réputé inadaptable) de Jack Kerouac, avec Kristen Stewart, Sam Riley et Garret Hedlund.

Si ce dernier exemple illustre l’incursion habituelle à Hollywood de cinéastes non-étatsuniens, Walter Salles reste pour autant reconnu pour sa contribution au cinéma brésilien, et plus largement sud-américain sur la scène mondiale.

De la dictature, Che Guevara et Jack Kerouac : aucun doute, Salles est un cinéaste travaillé par un certain sens du politique, et par les thématiques du voyage et de l’exil. Mais son amour pour le road movie s’est manifesté juste avant le tournant des années 2000, dès son troisième film, Central do Brasil. Une œuvre qui représente un véritable point de bascule dans sa carrière, puisque le réalisateur reçoit à partir de là une reconnaissance critique non négligeable, qui l’amènera sur le devant de la scène des principaux festivals de cinéma.

» Laisse-moi te raconter une success story »

I go to Rio

Festival du film de Berlin, 1998. Lors de la cérémonie de clôture, c’est une coproduction franco-brésilienne qui reçoit le prestigieux Ours d’Or, face à des mastodontes comme The Big Lebowski, Will Hunting ou Jackie Brown. Ce film qui l’emporte sur les frères Coen, Gus Van Sant et Tarantino, c’est Central do Brasil, troisième long-métrage d’un réalisateur brésilien issu du documentaire, qui s’était déjà fait remarquer trois ans plus tôt avec le thriller sur fond d’exil Terre Lointaine.

Ce qui détonne dans l’idée de Central do Brasil, c’est sa manière de reprendre le genre classique (et très américain) du road movie pour représenter la cartographie d’un Brésil méconnu : celui du nord-est, de la précarité et des zones arides. Le film s’ouvre en effet à Rio de Janeiro, au sein d’une gare, où Dora, une ancienne institutrice à la retraite, tient un petit stand où elle écrit des lettres pour des personnes analphabètes.

Elle y fait la rencontre du petit Josué, neuf ans, et de sa mère, qui souhaite écrire au père de Josué pour qu’il fasse la connaissance de son fils. Mais peu après, la mère de Josué meurt brutalement en étant renversée par un bus : plutôt que de laisser le jeune garçon à la rue, Dora va alors se donner pour mission de le conduire jusqu’à son père, à l’autre bout du pays.

Larmoyant, vous dites ?

Le scénario en lui-même traduit l’intention politique du réalisateur : partir de la ville ô combien fantasmée de Rio de Janeiro pour sillonner l’intérieur des terres, et se réapproprier les zones rurales. Historiquement, le road movie a toujours été le genre cinématographique de la conquête du territoire, de l’exploration des espaces périurbains et ruraux, impliquant parfois une mise en lumière de la précarité de ces espaces.

Lorsqu’il se réapproprie ce genre, Walter Salles décide de mettre en lumière non seulement les paysages arides du Nordeste, mais aussi les intérieurs, des maisons, des églises, des restaurants. Il multiplie alors les plans moyens et les plans larges, en faisant attention à insérer ses personnages dans des décors précaires magnifiés, pour en faire ressortir les couleurs, les inscriptions… Et l’omniprésence des motifs religieux.

Une décoration sobre

Pour autant, Walter Salles enrobe également son film d’une étoffe très occidentalisante, qui semble écrite pour correspondre aux festivals européens et nord-américains : on ne compte plus les morceaux de piano et de violons languissants façon Yann Tiersen, qui accompagnent le visage mélancolique du petit Josué, ni les filtres jaunes sur les images des rues poussiéreuses de Rio de Janeiro.

Mais il ne lésine pas non plus sur un sentimentalisme assumé, très hérité des telenovelas, connues pour pousser jusqu’au bout les curseurs du mélodrame. Et à cette tonalité très mélo, il superpose des séquences à vocation davantage documentaires : des plans face caméra pour recueillir les lettres des personnes analphabètes, des processions religieuses, des chants folkloriques du Nordeste…

Tout en abordant un propos global sur la religion évangéliste, l’analphabétisme, la crise économique, et les pères démissionnaires. A voir ces différents ingrédients, rien d’étonnant, donc, à ce que le film ait connu un accueil triomphant en festival.

Trop jaune l’image ? Vous pensez ?

Started from the bottom now we here

Car Central do Brasil connaît un succès critique considérable qui l’amène à voyager à travers les principaux festivals, depuis le prix du scénario à Sundance jusqu’à la Berlinale, où il remporte l’Ours d’Or du meilleur film et l’Ours d’Argent de la meilleure actrice pour Fernanda Montenegro, qui interprète Dora.

L’année suivante, le film poursuit sa récolte en remportant le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Il est nommé à l’Oscar du meilleur film étranger et à celui de la meilleure actrice – mais il en repartira bredouille, devancé par La vie est belle de Benigni et par Shakespeare in Love qui vaudra le prix d’interprétation à Gwyneth Paltrow.

Ce succès critique est une première pour un cinéma brésilien qui était en manque de reconnaissance depuis plusieurs décennies – plus précisément depuis les années 1960 et le très intellectuel cinema novo, directement inspiré de la Nouvelle Vague, donc extrêmement confidentiel.

Une superstar aux Oscars

Sur le territoire brésilien, Central do Brasil connaît un succès public tout à fait honorable, qui s’explique en partie par le casting de Fernanda Montenegro, une célébrissime actrice de cinéma et de telenovela, pour le rôle principal. Le film totalise plus de 1,5 million d’entrées : une petite prouesse, dans la mesure où les exploitants se montrent réticents à programmer du cinéma national, et où le film a souffert au même moment de la concurrence avec un certain blockbuster nommé… Titanic. A l’international, il génèrera un box-office total de près de 6 millions de dollars.

Pour autant, cet accueil critique et public va permettre de relancer la production nationale de films au Brésil, au point de créer une nouvelle période dans l’histoire de son cinéma : la retomada (la « reprise »), qui s’illustre par la relancée du système de financement de films au milieu des années 1990, et leur diffusion à une échelle mondiale, notamment à travers les circuits de festivals prestigieux. Et si le rôle de Walter Salles a été déterminant dans cette relancée, il n’est pas en reste par la suite, puisqu’il sera aux manettes d’un des plus grands succès du cinéma brésilien à l’international : La Cité de Dieu.

Pas le même ton

Si Central do Brasil annonce l’arrivée du Brésil dans le cinéma international, La Cité de Dieu en est l’explosion. Réalisé par Katia Lund et Fernando Meirelles, avec Walter Salles à la production exécutive, le film est présenté en Hors Compétition au Festival de Cannes de 2002, récolte quatre nominations aux Oscars (meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleur montage et meilleure photographie) et est également sélectionné aux Golden Globes et aux BAFTA.

Mais c’est surtout du côté du public que le film se distingue, puisqu’il totalise plus de 3 300 000 entrées au Brésil, et génère un box-office mondial de 30 millions de dollars. Il faut dire que l’esthétique ultra-pop du film, qui s’intéresse aux chroniques d’un quartier violent de Rio de Janeiro sur plusieurs années, a été plus susceptible de marquer les esprits sur la durée.

Ah, enfin on respire

Malgré les succès de Central do Brasil et de La Cité de Dieu qui creusent les sillons d’un renouveau du cinéma national, cette relancée s’estompe à partir du milieu des années 2000, tenant difficilement la route face à la prédominance des blockbusters hollywoodiens sur le marché national. Dix ans plus tard, Walter Salles se retrouve aux côtés d’un autre réalisateur qui assurera la relève du cinéma d’auteur brésilien : c’est Kleber Mendonça Filho, dont le film Aquarius, qui fait sensation à Cannes, est coproduit par le réalisateur de Central do Brasil.

Si le financement public du cinéma brésilien n’a jamais été connu pour sa solidité, il est toutefois mis sérieusement à mal depuis le gouvernement Bolsonaro, qui a déclaré vouloir mettre fin à l’Agence Nationale du Cinéma – un équivalent du CNC brésilien – en le mettant sous sa tutelle. Il n’y a donc rien d’anodin à ce que Je suis toujours là, le nouveau film de Salles, revienne sur les fondements de la dictature militaire, comme pour chercher à nous faire une douloureuse piqûre de rappel.