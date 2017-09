Le mal-aimé : Ocean's Twelve, plus petit succès mais plus gros trip de la trilogie

Parce que le cinéma est un univers à géométrie variable, soumis aux modes et à la mauvaise foi, Ecran Large, pourfendeur de l'injustice, se pose en sauveur de la cinéphilie avec un nouveau rendez-vous. Le but : sauver des abîmes un film oublié, mésestimé, amoché par la critique, le public, ou les deux à sa sortie.

"Suite faiblarde d'Ocean's eleven" (Les Inrocks)

"Paresseux, de seconde zone" (Entertainment Weekly)

"Un sommet de facétie condescendante" (New Yorker)

"La conférence de presse est meilleure que le film" (Arizona Republic)

"Un spectacle raté et léthargique et un projet de vanité décourageant, si mauvais que ça devient difficile de se souvenir ce qui était spécial dans le premier" (Los Angeles Times)

LE RESUME EXPRESS

Trouvés par Terry Benedict, Danny Ocean et sa bande doivent rembourser les 160 millions, plus intérêts, volés dans Ocean's Eleven. Ils décident donc d'organiser un autre braquage à Amsterdam. Mais ils sont doublés par Night Fox, un célèbre voleur, et Isabelle Lahiri, l'ex de Rusty et détective, se met en plus à leur poursuite, et les prévient qu'ils ont trouvé avec Night Fox et son mentor LeMarc des adversaires à leur taille.

Danny trouve Night Fox, un Français qui veut absolument être reconnu comme le meilleur voleur : il lui propose donc de voler l'œuf de Fabergé pour lui prouver le contraire, auquel cas il leur donnera la somme qu'ils recherchent.

Le plan complexe de la bande s'écroule à cause d'Isabel, qui arrête la moitié de l'équipe. Le reste enrôle alors Tess, qui se fait passer pour Julia Roberts enceinte afin de visiter le musée et dérober l'œuf. Isabel les arrête eux aussi, et ils sont rapatriés aux Etats-Unis. Sauf que l'agent du FBI qui les interroge est en réalité la mère de Linus, qui a organisé leur libération.

Danny et Tess reviennent voir Night Fox, tout fier de lui jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il a été berné : la bande avait volé l'œuf bien plus tôt grâce à son mentor, LeMarc. Lequel récupère ainsi l'objet pour lui-même, en plus de retrouver sa fille : Isabel, retombée dans les bras de Rusty. Tout est bien qui finit bien.

FIN

LES COULISSES

Ocean's Eleven a été un beau succès en 2002 (plus de 450 millions au box-office pour un budget de 85), et Steven Soderbergh en a profité pour réaliser des œuvres plus compliquées : le trip fauché Full Frontal, le superbe film de science-fiction Solaris, et un segment d'Eros avec Robert Downey Jr. Tous sont passés plus ou moins inaperçus.

Un passage à Rome pendant la tournée promo du premier film de braquage a donné l'envie au cinéaste d'y filmer une suite. Avec son producteur Jerry Weintraub, ils récupèrent un scénario que John Wood devait à l'origine tourner : Honor Among Thieves, l'histoire de deux voleurs qui s'affrontent. Il est remanié pour fonctionner avec les héros.

Toute l'équipe rempile, avec l'arrivée de Catherine Zeta-Jones, qui retrouve le réalisateur après Traffic. A peine sorti du tournage de La Mort dans la peau, Matt Damon demande à avoir un rôle moins conséquent ; Soderbergh refuse. En revanche, le scénario est réécrit lorsque Julia Roberts tombe enceinte.

Peter Fonda a tourné une scène dans le rôle du père de Linus, qui sera coupée au montage. Ricky Gervais, lui, a refusé un petit rôle insignifiant.

LE BOX-OFFICE

Avec 311 millions au box-office dont 117 aux Etats-Unis, Ocean's Twelve est le plus petit succès de la trilogie. Ocean's Eleven (qui a coûté dans les 85 millions, contre les 110 des suites) avait terminé sa carrière à 450 millions, dont 183 aux USA, et Ocean's Thirteen à 362, dont 125 aux USA.

LE MEILLEUR

Inutile de chercher le scénario : Ocean's Twelve n'est qu'un gros et coûteux prétexte pour réunir la bande de stars pour une deuxième tour de piste. Une démarche purement cynique, a priori affreuse, sauf que Steven Soderbergh reste maître à bord. La suite se transforme ainsi en comédie méta délicieuse, drôlatique, portée par une légéreté et un je-m’en-foutisme fantastiques.

La mise en scène du réalisateur donne à nouveau au film une couleur très particulière. Son utilisation des zooms, des arrêts sur image, du grain, de la couleur et du noir et blanc, de la musique, des montages parallèles, apporte un ton qui n'a rien d'ordinaire à un produit qui l'est a priori totalement. Il s'amuse avec le rythme, comme lorsqu'il zappe les dialogues de George Clooney et Brad Pitt en plein moment majeur de l'intrigue. Le sens du timing est encore une fois irrésistible (la séquence d'intro où Rusty comprend qu'il est dans une impasse), avec une parfaite Catherine Zeta-Jones comme 12ème d'Ocean pour pimenter l'aventure.

Mais un moment illustre parfaitement l'idée de cette suite. Alors que le film s'engage dans un troisième acte attendu, Soderbergh presse le bouton pause. L'équipe est en partie arrêtée et il sort un joker de sa manche : Julia Roberts, superstar quasi absente du film jusque là puisqu'enceinte à l'époque du tournage. Pourquoi était-elle attendue ? Pas pour son personnage, mais pour sa stature. C'est donc ça qui sera joué : Tess sera utilisée pour jouer le rôle de Julia Roberts.

Un moment de vérité où le film cesse de résister à sa propre supercherie et déballe sa nature de vaste plaisanterie. Ocean's Twelve est une grosse machine pleine de stars assemblées pour créer une belle affiche, qui font semblant d'être des personnages normaux face à des spectateurs qui jouent le jeu. Soderbergh décide de briser ce sortilège ordinaire et bouleverser l'équation : il jette Bruce Willis, archétype de la star ici dans son propre rôle, pour mettre fin à l'illusion, et s'offre une parenthèse enchantée où il atomise sa propre fiction avec un régal évident ("Tu joues un rôle, moi apparemment je joue quelqu'un de réel !" crie Julia Roberts à Matt Damon).

Une séquence de mise en abyme très drôle et un bras d'honneur à l'industrie sous forme de sketch absurde, qui illustre bien le rapport ambivalent qu'entretient le cinéaste au système. Alternant des véhicules pour stars et des films fauchés plus ou moins expérimentaux, Steven Soderbergh aime autant qu'il déteste Hollywood, comme il l'a prouvé avec sa fausse retraite officiellement terminée avec la sortie de Logan Lucky cette année.

Ce n'est pas anodin si Ocean's Twelve est le volet préféré de la trilogie du réalisateur, comme il l'a déclaré à Metro en 2009, rappelant au passage son rapport aux blockbusters en expliquant que c'était ce qu'il ferait de plus proche d'un film de super-héros. Lorsqu'il rempile pour la suite du pur film de studio Ocean's Eleven, sans aucun vrai risque, il y questionne l'opération avec cette séquence réjouissante, qui témoigne de son talent et son auto-dérision. Rien que pour ça, Ocean's Twelve a une valeur certaine, qui en fait un produit hollywoodien bien plus drôle et malin que prévu.

LE PIRE

Il sera tout à fait possible de trouver cette deuxième aventure parfaitement inutile et plate. De prendre la légèreté de la chose, illustrée par le scénario et le ton, comme la preuve d'un cynisme absolu. De trouver les pérégrinations de cette bande de stars hors de prix profondément bête et banale.

Malgré ses éclats et la volonté de dynamiser la formule avec l'arriée de nouveaux personnages et acteurs, Ocean's Twelve reste porté par une paresse évidente, la faute à un scénario qui se contente d'offrir une variation sur le thème du "tel est pris qui croyait prendre". Après le braquage tordu du premier, la pirouette de Danny avec l'œuf, livrée dans un flashback, est d'une grotesque facilité. Et si Soderbergh s'amuse avec les décors et les paysages en transportant l'action en Europe, l'ambiance est moins charmante que celle du premier, plus reserrée et solide.

D'où la sensation de reprendre un tour de manège trop mécanique, avec une équipe trop sûre d'elle pour vraiment être aussi sympathique et engageante que la première fois.