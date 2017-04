Avant Les Gardiens de la Galaxie 2 : 3 films qui ont forgé la légende Kurt Russell

Depuis que James Gunn a officialisé la présence de Kurt Russell au casting des Gardiens de la Galaxie Vol. 2, les esprits de milliers de cinéphiles s’échauffent.

Si le grand Kurt est aujourd’hui (re)connu par une certaine frange de la critique et apprécié des plus jeunes générations de cinéphiles, c’est bien sûr grâce à Tarantino, qui à travers Boulevard de la mort et Les Huit Salopards, aura su remettre au goût du jour l’aura du comédien, tout en capitalisant sur elle.

Mais la stature colossale de l’artiste ne date pas d’hier, pas plus que sa propension à incarner une certaine Amérique. Histoire de se rafraîchir la mémoire et de comprendre d’où vient sa légende, il est l’heure de regarder un peu dans le rétroviseur, afin de se souvenir des trois rôles qui auront sédimenté son image et concouru à faire de lui une véritable icône. Trois œuvres cultes, toutes réalisées par John Carpenter, qui sut faire de Kurt Russell à la fois son héros séminal, l’incarnation de son discours anarcho-misanthrope et la critique du héros américain.

Snake Plissken. Plus grand criminel d’un futur dystopique, il passe pour une légende chez les uns, un mort en sursis chez les autres, voire un modèle fantasmatique. Si on doit à Carpenter d’avoir su mettre en scène et narrer un récit de SF novateur, revêche et malin, le film et son héros doivent énormément à Russell.

À bien y regarder, au-delà de la pose, du charisme ou du lien évident que son magnétisme impose entre le récit et le spectateur, ce qu’accomplit l’acteur va le faire quasiment instantanément dans la légende du cinéma des années 80. En effet, Kurt Russell interprète ici une légende vivante, parfaitement inconnue du public et dont il doit rendre palpable l’aura mythique qui l’accompagne.

À force de réplique sur ou sous-jouées, de légers décalages, d’une interprétation en creux, Kurt Russell compose un mélange de cowboy solitaire, de hors la loi et de guerrier silencieux qui feront éclore dans le public l’idée que Kurt Russell est un héros, le comédien nous offre une partition qui tient à elle seule le film et l’empêche de vieillir.

À nouveau, on ne s’intéressera pas ici à la mise en scène de Carpenter (géniale), ou à la place tres particulière dans sa carrière de ce film (son meilleur), appelé à devenir trop tard un des plus grands classiques du genre.

Avec The Thing, Kurt Russell nous propose une nouvelle nuance du combattant solitaire qu’il en est venu à incarner. Profondément seul et misanthrope, MacReady n’a rien à dire ou proposer d’autre que sa détestation de l’humain. Seul rempart contre la propagation inarrêtable d’une entité parasite qui se confond avec ses victimes, son refus des sentiments, sa froide rationalités seront les seuls remparts efficaces contre la folie destructrice des uns, la paranoïa absurde, ou la bonne volonté contre-productive des autres.

Avec The Thing, Kurt Russell s’impose plus que jamais comme un héros de néo-western sorti d’un passé alternatif du cinéma, un pistolero nécessairement sceptique dans un monde trop vulgaire, bête et lâche pour lui. Snake était un rebelle capable de rentrer dans le rang momentanément, pour une cause supérieure, MacReady assume le fait qu’il n’est désormais plus de cause au-delà de la simple survie individuelle.

Et si ce héros Américain, taiseux, violent et sûr de lui, n’était en réalité qu’un énorme connard, un beauf content de lui mais incapable de rien entreprendre ou réussir ? Avec Big Trouble in Little China, Carpenter s’amuse certes avec le genre du film de kung-fu, qu’il hybride à l’envi, mais propose également à Russell de critiquer, voire moquer, ses personnages imperturbables qu’ils ont composés ensemble.

En résulta un camionneur aventurier, jamais avare de punchlines débiles, un peu raciste sur les bords, convaincu de sa toute-puissance mais infoutu de triompher de quoi que ce soit. Jack Burton est totalement abruti et se vit lui-même comme un héros surpuissant, quand bien même rien n’est possible sans une tripotée de personnages secondaires occupés à faire avancer l’intrigue pour lui.

Ce contrepied est non seulement réjouissant, mais il vient prouver combien Kurt Russell est capable de retourner la dynamique des personnages qu’il incarne habituellement, et qui lui collent déjà à la peau. Cette nuance comique, malgré le four du film, va colorer sa carrière, et cristalliser l’équation de ses futures compositions.

Boulevard de la mort

Les Huit Salopards

Deepwater

Stargate, la porte des étoiles

Soldier

Tequila Sunrise

Tango & Cash