Tout James Bond : Skyfall, l’épisode ultime qui écrase tous les autres ?

Probablement le plus apprécié des opus de l’ère Daniel Craig, Skyfall est-il vraiment l’une des meilleures aventures de James Bond 007 ?

Malgré un départ sur les chapeaux de roue dans Casino Royale, le James Bond de Daniel Craig a essuyé un premier revers critique avec Quantum of Solace, reçu assez tièdement par la presse et une partie du public. Skyfall, longtemps annoncé, devait donc relever un double défi : redorer le blason du héros et fêter comme il se doit le 50e anniversaire de la saga, débutée avec James Bond 007 contre Dr. No en 1962.

Et ce fut une réussite, car cette 23e aventure est parvenue à la fois à largement emporter l’adhésion du monde entier et à braquer le box-office. Un succès sur tous les fronts, encore unanimement célébré chez les aficionados de la franchise et le grand public. Skyfall serait-il le James Bond ultime ?

La classe du classique

DE QUOI ÇA PARLE ?

C’est la merde. Quelqu’un a dérobé une liste d’agent du MI6 et on dépêche Bond et sa collègue pour la retrouver. Quelques sauts en moto et agressions de trains à la pelleteuse plus tard, la future Moneypenny descend 007 sous la pression de M. Et puisque deux balles dans le thorax et une chute de 2 kilomètres à plat dans une rivière n’auront pas la peau de l’agent, il en profite pour se payer des petites vacances au pays de la Tequila et des scorpions. Mais attention, il est quand même un peu fatigué.

Lorsqu’un attentat explose le siège du MI6, il reprend du service, en pleine crise interne. Le mystérieux malfaiteur en possession de la liste nargue une M sur la sellette en divulguant progressivement des noms d’agent. 007 rencontre un Q un peu trop jeune à son goût (comme si ça l’avait déjà dérangé), retrouve son agresseur / assassin en plein boulot et le défenestre sans qu’il puisse donner le nom de son employeur. Qu’à cela ne tienne : l’espion retrouve dans ses affaires un jeton qui l’emmène directement dans un casino de Macao.

Et la Vodka Martini pour tenir la chandelle

Sur place, il rencontre la trouble Séverine, une complice, qui l’emmène après une bataille de dragons (si, si) auprès du grand méchant, Raoul Silva. Celui-ci est un ex-agent du MI6 abandonné par M en pleine séance de torture et ayant testé par lui-même la chirurgie esthétique au cyanure. Il souhaite donc se venger, mais c’est sans compter sur Bond et son torse aguicheur, qui contactent les autorités et enferment le psychopathe et son brushing dans une prison de verre.

Sauf que – quelle surprise – c’était un piège. L’introduction de Q dans son ordinateur lui ouvre un accès vers le métro, où Bond le poursuit, avant de se manger une rame dans la tronche (et pas une rame de kayak). Silva s’introduit dans la salle d’audience où M est auditionnée, lui tire dessus, mais se loupe lamentablement. Bond débarque et emporte M pour la mettre en sécurité. Tout ce petit petit monde se retrouve au manoir dans lequel a grandi l’agent secret, le manoir Skyfall, pour en faire exploser chaque centimètre carré à l’aide d’une palette de calibre divers. Tandis que Silva tente de mourir en même temps de M, il est abattu par Bond. Pas de bol : M meurt quand même. Coup de bol : devinez qui vient de se ramener au MI6 ?

Le monde de Ralph

POURQUOI c’est un excellent bond

Pour ses 50 ans, James Bond devait regarder dans le rétro sans dévier de sa route. Et c’est chose faite avec Skyfall qui, en faisant chuter un héros diminué pour mieux ausculter ses difficultés à se dépêtrer de son temps, commente la saga dont il se veut l’aboutissement sans pour autant déroger à ses codes. Les dialogues, surtout dans la première partie, multiplient les références métafilmiques et les renvois narratifs. Bond est plusieurs fois désigné comme « un personnage », notamment par Eve, et le passage de son évaluation, à première vue anecdotique, autorise le récit à l’éjecter du mythe qu’il incarne.

M, la maudite

Le méchant se veut symbole d’un dur renvoi à la réalité, un agent du relativisme. James Bond serait bien un alcoolique toxicomane aveuglé par ses allégeances, l’homme de main d’un pouvoir maladroit. Seule solution pour démentir ses propos : revenir aux sources, en l’occurrence aux écrits de Ian Flemming lui-même puisque le climax se déroule dans le manoir Skyfall, inspiré du Manoir de Dalness, maison de famille de l’écrivain. C’est éclairé par les flammes apocalyptiques de Roger Deakins, dévorant ses ruines, que le personnage termine sa chute libre et renait, épaulé par une toute nouvelle équipe.

Pas question de sauver le monde une fois de plus… mais bien de sauver l’univers de James Bond, ses alliés et sa réputation. Intime jusqu’au charnel, le méchant incarné par un Javier Bardem né pour le rôle fait moins étalage de sa mégalomanie qu’il cherche à ébranler la licence en elle-même, perspective encore plus insupportable pour le spectateur. Présenté lors d’un de ces plans-séquences millimétrés dont Sam Mendes a le secret, il éprouve les traditions auxquelles s’accroche désespérément la saga, de plus en plus moquées 50 ans après ses débuts, flingue de la James Bond Girl sans remords et s’attaque à la tête du MI6, niche de 007 forcée de se tapir dans les sous-sols.

Chevalier blanc

Non seulement Skyfall martyrise la saga afin de la faire renaitre, si possible pour un autre cinquantenaire, mais il le fait bien. Outre son méchant particulièrement dérangeant, surtout sans son dentier, il ne lésine pas sur les séquences d’action spectaculaires et les cascades mémorables, particulièrement lors d’une ouverture ultra-inventive, comportant l’un des plans les plus iconiques de la licence, ou d’une empoignade sublimée par un arrière-plan d’écrans géants, stigmate de l’époque dans laquelle il évolue désormais, et référence esthétique régulièrement citée à droite à gauche, encore quelques années après.

Ajoutez à ça – et en dépit de l’ambiance dépressive du film – quelques pointes d’humour efficaces (la séquence du métro) et l’introduction de quelques excellents comédiens à des postes clés comme Ben Whishaw, Naomie Harris et Ralph Fiennes, et on obtient l’un des meilleurs Bond contemporains, cristallisant toutes les qualités de l’ère Craig.

Un nouveau standard ?

Pourquoi ce n’est pas parfait

Tout n’est pas forcément parfait dans Skyfall, unanimement salué par la critique et les spectateurs. Le dernier acte, appesanti par ses ambitions cosmogoniques, est moins palpitant que les scènes d’action le précédant, quoiqu’il se rattrape avec la beauté de la photographie, et le génie du méchant est vite mis en déroute par l’arsenal de pièges qu’abrite le manoir.

De même, le film compte bien inclure les bouleversements technologiques du XXIe siècle dans sa remise en question des dogmes de l’espionnage britannique. Malheureusement, comme souvent avec ce genre de détours scénaristiques, les facilités sont en embuscade (Q est bien sympathique, mais assez bête quand même) et certains détails vieillissent très, très vite. Le coup de la petite animation post-hacking express a vite perdu en crédibilité.

Si l’écran est grand, c’est qu’il est puissant

En général, les aspirations du scénario font quelques dommages collatéraux, dont la James Bond Girl « principale » de l’épisode (si on ne compte pas M, bien sûr), campée par une Bérénice Marlohe impliquée. Sa disparition au milieu de l’intrigue et son décès vite relativisé par l’arrivée en grande pompe du MI6 l’empêchent de gagner en caractère, et c’est dommage, puisque l’idée d’une James Bond girl en quête d’émancipation avait de quoi séduire.

RIP en paix petit ange parti trop tôt

BUSINESS BOND

Inutile de tourner autour du pot : Skyfall est tout simplement le plus gros succès de la saga (hors inflation), et le seul à avoir passé la barre symbolique du milliard de dollars, exploit accompli à l’époque par seulement 5 longs-métrages. Aujourd’hui, il reste le 28e plus gros succès de l’histoire du cinéma avec 1,1 milliard de dollars de recette pour 200 millions de budget. C’est ce qu’on appelle une opération juteuse, qui n’était pourtant pas garantie, étant donné que Quantum of Solace n’avait quant à-lui rapporté que 589,5 millions pour le même budget.

Ce fut un triomphe absolument partout, surtout au Royaume-Uni, heureux de voir le plus anglais des héros financés par les Américains rendre hommage à ses racines. Selon la BFI, dans le rapport des années 2016 et 2017, il serait encore le second plus gros succès sur place après Star Wars : Le Réveil de la Force, avec 103,2 millions de livres amassées. Aux États-Unis, il a atteint sans mal les 304 millions de dollars au cours de ses 18 semaines d’exploitation avec un pic à 88,3 millions pour son week-end d’ouverture, ce qui n’est pas si extraordinaire, et prouve sa puissance à l’international.

En France, ce fut également un carton, dont la singularité doit beaucoup à une critique dithyrambique et à un bouche-à-oreille efficace. Il y a rassemblé 1,8 million de spectateurs la première semaine, 2,1 millions la deuxième, propulsée par un jour férié. En tout, Skyfall a cumulé chez nous plus de 7 millions d’entrées. C’est une réussite totale qui a garanti la longévité de la saga pour quelques épisodes encore. Et ce n’est pas la réception plus mitigée de Spectre qui a freiné le regain d’intérêt général envers la licence qu’il a engendré.

Avec une promo sobre, mais efficace

UNE SCÈNE CULTE

Il est de bon ton de citer une séquence d’action particulièrement intense dans cette partie de l’article, et Skyfall n’en manque pas. Mais la plus mémorable de ses scènes reste la première rencontre avec Silva, restée célèbre. Elle concentre tous les enjeux de cet épisode, et ce dès la découverte de son décor, une vaste ruine flottante, peuplée par les fantômes meurtris du MI6 et une batterie de serveurs informatiques austères.

Le grand méchant fait son entrée dans un long plan-séquence en amorce de Bond. Passé un certain point, la caméra quitte son point fixe pour effectuer un travelling avant, excluant de plus en plus le crane de Daniel Craig jusqu’à l’éjecter complètement du cadre. Alors que le bad guy s’empare du champ, le plan change lentement d’angle pour le montrer en contre-plongée, dominateur et sûr de lui. Une entrée remarquable, suivie d’un dialogue qui remet en question tous les présupposés de la saga.

Silva taille un costard à un pauvre 007 mis face à ses faiblesses et ébranle sa sexualité. La chute est vertigineuse, même pour un Craig impassible. Le point d’orgue d’un long-métrage transgressant comme il faut le classicisme esthétique généralement accolé à la franchise. On attend encore un concurrent.