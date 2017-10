Ça : où s'arrêtera le film d'horreur qui explose les records au box-office ?

Ça est clairement entré dans l'histoire du film d'horreur au box-office.

Près de 653 millions de dollars au box-office mondial : presque deux mois après sa sortie, Ça d'Andrés Muschietti est indéniablement un succès-monstre. Porté par une presse positive et surtout un public particulièrement séduit par cette nouvelle adaptation du livre culte de Stephen King, le film d'horreur est entré dans l'histoire du cinéma avec une carrière en salles spectaculaire. Qu'il n'ait même pas (encore) eu droit à une sortie en Chine, territoire où le cinéma hollywoodien est de plus en plus plébiscité,rend le phénomène encore plus impressionnant.

Retour sur quelques chiffres-clés de ce film qui aura marqué 2017.

AUX ETATS-UNIS

Avec plus de 320 millions, le film est l'un des grands gagnants de l'année. Avant les poids lourds Justice League et Star Wars : Les Derniers Jedi, il se place en cinquième plus gros succès sur le territoire américain en 2017, derrière La Belle et la Bête (504 millions), Wonder Woman (412 millions), Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 (389 millions), et Spider-Man : Homecoming (333 millions). Une position en or au milieu des superproductions donc, puisque Ça a coûté environ 35 millions, contre des budgets de 150-200 pour les autres.

Le film continue à tracer sa route au fil des semaines : le week-end dernier, il a encore engrangé 3,5 millions, plus que la nouveauté Le Bonhomme de neige, et plus que Kingsman : Le Cercle d'or et Barry Seal : American Traffic.

Ça sera sans conteste l'un des films les plus rentables de l'année, aux côtés de Get Out de Jordan Peele, qui a coûté 4,5 millions et cumulé plus de 253 millions dans le monde.

Chose notable : environ la moitié des recettes du film proviennt des salles américaines. A l'heure où les blockbusters sont régulièrement "sauvés" par le box-office international et notamment chinois, c'est un équilibre particulièrement fort et rassurant pour un studio.

EN FRANCE

Le film a attiré environ 2 millions de spectateurs depuis sa sortie le 20 septembre. C'est très loin des 5,6 millions de Moi, moche et méchant 3, des 4,5 millions de Raid dingue, des 4 millions de Valerian et la Cité des mille planètes, ou encore des 3,8 millions de Baby Boss et Fast & Furious 8. Le film est pour l'instant le 19ème plus gros succès de 2017 en France, juste après Wonder Woman.

AILLEURS

Ça a été un gros succès au Royaume-Uni, avec plus de 42 millions engrangés. L'Allemagne (29,2 millions), le Mexique (25,6 millions), le Brésil (19,5 millions), la Russie (18,5 millions) et l'Australie (18,4 millions) sont les territoires où le film a le plus attiré.

Le film n'est pas sorti en Chine et au Japon, territoires souvent choyés par les studios hollywoodiens puisque le public y plébiscite les grosses productions. Il est prévu pour le 3 novembre au Japon, mais aucune information officielle pour la Chine. Le pays étant connu pour sa frilosité face à l'horreur graphique et aux créatures fantastiques, c'est à peine étonnant - Conjuring, Insidious, Don't Breathe, 10 Cloverfield Lane, Crimson Peak et même le nouveau SOS Fantômes ont ainsi été privés de sortie chinoise.

Alien : Covenant avait été lourdement remonté pour atténuer la violence, mais le bilan avait été positif pour la Fox : le film a engrangé 45 millions (sur 240 au total à la fin de sa carrière).

CÔTÉ RECORDS

Aux Etats-Unis, c'est un raz-de-marée historique qui fait trembler une partie des cinéphiles : Ça est devenu le plus gros succès de l'histoire des films d'horreur, loin devant L'Exorciste (232 millions), et tous les grands succès de ces dernières décennies - Conjuring, Paranormal Activity, Ring, The Grudge, Le Projet Blair Witch, Insidious.

En France, Ça est très loin du record de L'Exorciste qui a attiré 6,7 millions de spectateurs en 1974, ou Les Dents de la mer avec 6,2 millions en 1976. Le clown de Stephen King se place plutôt aux portes de la trilogie Scream : 2,2 millions d'entrées pour le premier, 2,1 pour le deuxième, et 2,6 pour le troisième. Mais il fait mieux que Conjuring : les dossiers Warren (1,1 millions) et sa suite (1,4 millions), ou encore toute la saga Saw dont aucun épisode n'a jamais rassemblé plus de 768 000 fans, pour le troisième opus.

Fort de son étiquette R Rated (interdit aux moins de 17 ans non accompagnés, aux USA), Ça a été vendu comme un vrai film d'horreur. Aux Etats-Unis, c'est le quatrième plus gros succès des films classés R, derrière La Passion du Christ (370 millions), Deadpool (363 millions) et American Sniper (350 millions).

C'est également sans surprise le plus gros succès de toutes les adaptations de Stephen King devant La Ligne verte (286 millions en 1999).

En septembre 2019, Ça : Partie 2 aura donc la lourde mission de marcher dans les pas d'un tel phénomène, qui n'est même pas encore terminé.