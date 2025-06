Wicked : critique d’un spectacle vraiment magique

Ma sorcière mal-aimée

Plus de vingt ans après son succès sur les planches, l’adaptation sur grand écran de Wicked constituait un défi de taille, qui dépasse largement la popularité du show de Broadway. Ce dont Jon M. Chu s’empare, c’est d’un des mythes américains les plus cultes du XXe siècle, et de ses multiples métamorphoses, transmises de médium en médium. Le film, tout comme la pièce qu’il se réapproprie, l’explicite par sa première scène.

Juste après les événements du Magicien d’Oz, la mort de la Méchante Sorcière de l’Ouest est confirmée au peuple de Munchkinland. Dans une pure tradition orale, la parole se propage et se transforme en chanson, avant que Glinda, la gentille fée du Nord, ne raconte sa jeunesse à l’université Shiz aux côtés de l’antagoniste longtemps redoutée du monde d’Oz. En bref, il est question de transmission d’un récit et du point de vue qui l’énonce.

Ce mouvement, ce geste narratif, Wicked le traduit par un plan-séquence introductif virevoltant, comme une manière d’asseoir les symboles les plus identifiés des contes de L. Frank Baum dans un tour de montagne russe assumé, aussi joyeusement artificiel et magique que le long-métrage de 1939 et son Technicolor flamboyant. Portail d’un imaginaire “par-delà l’arc-en-ciel“, d’un appel à l’ailleurs autant référencé que le pays des merveilles de Lewis Carroll, Le Magicien d’Oz s’est imposé dans la culture populaire par les interprétations qui ont été tirées de son univers, et ses réincarnations.

En 1995, c’est l’auteur de fantasy Gregory Maguire qui a changé la donne avec sa saga de romans Wicked, prequels qui font de la Méchante Sorcière de l’Ouest (de son vrai nom Elphaba) la véritable héroïne de ce monde enchanteur, parasité par le politique du Magicien et sa soif de pouvoir. En 2003, Stephen Schwartz et Winnie Holzman se sont emparés de ce parcours émancipatoire tragique, et en ont tiré l’une des comédies musicales les plus populaires du XXIe siècle.

God is a woman

We can’t be friends

Wicked – le film – a conscience de tout cet héritage, et s’amuse à le mettre en scène dans une forme de synthèse mythologique qui frise le vertige. C’est même son équilibre casse-gueule : il reconstruit l’esthétique du chef-d’œuvre de Victor Fleming pour mieux la déconstruire. Tout du long de ses 2h40 qui passent à la vitesse de l’éclair, Jon M. Chu profite des morceaux de bravoure du musical pour convoquer un âge d’or d’Hollywood boosté par ses VFX.

Contrairement à La La Land (ou même dans une moindre mesure Joker 2), Wicked ne cherche pas tellement la post-modernité d’une comédie musicale plus rugueuse et imparfaite, portée par des performances physiques et vocales volontairement corrigibles. Tout repose sur un art maniaque du détail dans ses compositions de cadre, son montage, sa production design, ses décors et ses costumes, conjugués dans une envie de spectacle total.

Osez Oz

Les longues prises et les mouvements de caméra déchaînés s’imprègnent d’un lyrisme envoûtant, inscrivant avec justesse le personnage d’Elphaba dans cet environnement magique qui révèle sa nature xénophobe et discriminante. Normal que dans cette immensité qui la rejette, M. Chu fasse du morceau The Wizard and I un hommage direct à La Mélodie du bonheur, avant de se rapprocher du visage plein d’espoir de son héroïne.

Ce contraste d’échelle, central dans l’approche de la mise en scène, est peut-être la véritable carte maîtresse de Wicked. Le film pourrait être englouti par son trop-plein, par son ampleur et par son envie de combler les ellipses de la pièce. Pourtant, il se raccorde en permanence à ses deux actrices principales. Dans son stoïcisme teinté de fragilité, Cynthia Erivo fait des merveilles, et marque avec brio la mue d’Elphaba, de l’ado réservée au bouc-émissaire contraint d’assumer son indépendance.

En vert et contre tous

Mais il faut bien admettre que c’est Ariana Grande qui vole la vedette à chaque scène. Si on avait déjà perçu le talent comique de la pop star dans Don’t Look Up, son air de princesse ingénue s’avère idéal pour faire de Glinda cette pimbêche bourgeoise d’abord insupportable. Parce qu’il croit autant à l’humour du musical qu’à son émotion brute, Jon M. Chu opère une lente transition vers la dimension tragique de son histoire : la séparation inévitable de deux âmes contraires, qui s’étaient pourtant trouvées dans l’amitié (et même plus ?).

La seule frustration de Wicked réside d’ailleurs dans le couperet de ce parcours, puisque cette “Partie 1” n’adapte que le premier acte de la comédie musicale. Et en même temps, comment en vouloir à une proposition aussi généreuse, qui redéfinit avec une inventivité constante des chansons que nombreux ont rêvé de voir illustrées sur grand écran (le cultissime Popular, Dancing Through Life et sa bibliothèque tournante) ?

What time is it ? Summertime

Libérée, délivrée

Il faut bien se faire une raison : que vous connaissiez déjà la pièce ou non, il y a peu de chances qu’un climax de blockbuster vous hérisse autant les poils sur l’épiderme cette année que celui de Wicked. En se concluant logiquement sur Defying Gravity (le tube du show), le film lâche les chevaux. La photographie se veut plus crépusculaire, et les voix d’Erivo et de Grande se mêlent une ultime fois avant de laisser l’actrice principale crier son acte de résistance dans un tourbillon scénique.

Le matériau originel a toujours été éminemment politique, et le grand spectacle cinématographique du long-métrage n’en oublie jamais cette donnée. On pourrait même dire qu’en offrant à sa caméra le point de vue d’Elphaba, et en s’imposant en contrechamp du Magicien d’Oz, cette version martèle encore plus la fin d’une innocence par l’éveil d’une conscience politique, du regard engagé.

Son of a witch, I’m in

Le monde d’Oz ne peut être que pollué dans sa pureté par ceux qui voudraient lui donner un ordre, un sens. Dorothy a suivi le chemin de briques jaunes, tandis qu’Elphaba s’envole vers d’autres horizons. Il peut paraître étonnant que l’Amérique, temple par excellence de l’artifice et du mythe pré-fabriqué, se passionne autant pour un conte qui appelle au lever de rideau, à la révélation des coulisses derrière le tour de magie.

C’était tout le paradoxe du film de 1939, sorte d’invitation dans la grandeur de la machine hollywoodienne. Pour l’amour du spectacle, on est prêt à accepter le trompe-l’œil, et la manipulation qui va avec. Christopher Nolan en tirait cette conclusion avec d’autres magiciens, ceux de son fabuleux Prestige : “Vous voulez être bernés”.

La haine trouve toujours un chemin

Wicked a dès lors cette idée magnifique de confier le rôle du Magicien d’Oz à un Jeff Goldblum parfait en patriarche mielleux. Toute la dernière partie du long-métrage dans les couloirs oppressants de la Cité d’Emeraude sous-tend cette question : comment raconter une histoire, et comment lui trouver le méchant adéquat ?

Nul doute que Jon M. Chu se connecte en tant que réalisateur à ces interrogations, lui dont la carrière à Hollywood a été faite de hauts (Sexy Dance 2 et 3, Crazy Rich Asians, D’où l’on vient) et de bas (G.I. Joe 2, Insaisissables 2, Jem et les hologrammes). Quelles sont les responsabilités du narrateur, rôle qui lui incombe autant qu’à Glinda (qui déclenche le flashback) et au Magicien (qui force cette haine généralisée contre Elphaba) ?

Sa réponse, il la trouve en ne laissant personne sur le bas-côté. C’est la prouesse de cette harmonie entre les diverses versions du conte de L. Frank Baum, sur lequel tout et son contraire ont été projetés. Le chemin tout tracé est-il vraiment celui à suivre ? Sur les rails du manège à sensations, n’y a-t-il pas autre chose à voir ? À la manière d’un Disneyland désenchanté, l’univers de Wicked oblige ses personnages à imposer leur regard, à regarder “par-delà l’arc-en-ciel“. C’est la beauté à double-tranchant de ce blockbuster dément, qui n’en devient que plus euphorisant par cette libération.