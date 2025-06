Vaiana 2 : critique d’un Disney qui prend l’eau 

Vaiana d’eau douce

L’idée ne rassurait guère. En 2020, la directrice de la création chez Disney, Jennifer Lee, annonçait que Vaiana allait être décliné en série sur Disney+. Un choix décevant, mais logique au vu du succès démentiel du long-métrage sur la plateforme de streaming, dont il est l’une des œuvres de catalogue les plus revisionnées.

Flashforward en 2022, où les plans ont changé. Après deux ans de direction catastrophique (peu aidée par la crise sanitaire), le récent PDG de Disney, Bob Chapek, a été remercié, et Bob Iger a repris sa place de grand patron, avec dans sa besace toujours plus de projets de suites rassurantes (et/ou paresseuses) pour le studio. Pour autant, le directeur a émis une bonne idée qui s’est rapidement transformée en cadeau empoisonné : reprendre les bases de la série Vaiana, et en faire un long-métrage pour les salles de cinéma.

D’un côté, difficile d’en vouloir au PDG de remettre sur le devant de la scène l’importance du grand écran et son pouvoir rassembleur, surtout pour une héroïne dont l’univers dépaysant et enchanteur ne cesse de conquérir les cœurs. De l’autre, Vaiana 2 semblait condamné au même destin que les suites foireuses de la firme tendance direct-to-video (Le Retour de Jafar, Cendrillon 2…), pensées pour capitaliser sur un succès d’estime sans la même orfèvrerie. Par chance, le résultat final n’est pas aussi honteux, mais on ne peut pas dire que ce soit la panacée.

S’il y a bien une chose à sauver de Vaiana 2, c’est sa technique toujours aussi flamboyante. L’animation du premier volet était un véritable chef-d’œuvre technologique dans le rendu de la lumière et des textures (la simulation d’eau, les matières mouillées, le sable…), et sa suite permet d’appréhender avec le même sens du merveilleux ces îles polynésiennes fantasmatiques.

Encore heureux, pourrait-on dire, surtout pour une histoire où Vaiana est à la recherche d’autres tribus d’explorateurs, fascinée par un ailleurs toujours plus vaste. On aurait aimé que Disney assume la frustration d’une quête basée sur un manque profond dans la vie de son héroïne (comme l’appel à l’aventure du premier film), mais l’ensemble se contente d’un énième dieu maléfique et d’une malédiction autour d’une île engloutie.

La Voie de l’eau

La légende au bout du rouleau

Ce sentiment de redite pourrait être pardonnable si Vaiana 2 n’était pas handicapé par sa structure narrative. Le découpage originel du récit en épisodes de série se ressent, de l’introduction au forceps de Maui aux séquences d’exposition maladroites. Tout est porté par un sentiment d’urgence, qui pousse la progression vers le prochain bloc de péripéties, raccordé aux autres pour essayer de former un ensemble homogène.

En soi, cette approche contraignante aurait pu servir l’écriture ô combien mythologique du diptyque, un peu à la manière des obstacles qui se dressent sur la route d’Ulysse dans L’Odyssée. Le premier Vaiana était volontairement épuré, emporté par la page blanche (enfin bleue) de cet océan sur lequel se rédigeait le voyage du personnage.

Vague à l’âme

De ce canevas ouvertement campbellien, Clements et Musker avaient conscience des passages obligés du parcours héroïque, et en tiraient une émotion qui ne cherchait pas à esquiver leur évidence. Au contraire, les réalisateurs y puisaient une universalité et un sens de l’épique rattaché à la peur profonde de Vaiana de perdre ses proches, son monde, et de se perdre en chemin dans son périple.

Malheureusement, sa suite semble embarrassée par ce parti-pris, sans parvenir à s’en défaire. Si ce n’est pour quelques blagues méta un peu plus présentes, le film de David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller enchaîne ses nœuds dramatiques comme un caissier de supermarché scannerait des codes-barres. Il suffit de regarder la fin du deuxième acte pour s’en convaincre, où la traditionnelle défaite temporaire des héros est réglée en une courte chanson motivante.

Maui, Maui, Maui, must be funny in a Disneyworld

Du point de vue musical, Vaiana 2 manque d’ailleurs d’inspiration, sans doute à cause de l’absence notable de Lin-Manuel Miranda du côté de la composition. Sans vouloir s’en prendre aux différents responsables créatifs de ce second opus bâclé, il est clair qu’il souffre d’un savoir-faire moindre, qu’on attendrait justement d’une série au rabais pour Disney+.

Sauf que le long-métrage, en plus de sortir au cinéma, a pour lui un univers dont le gigantisme et le sublime appelaient à une expansion spectaculaire. On pourra toujours se contenter de sa meilleure idée (une palourde géante aux airs de Grand Ancien lovecraftien), mais tout semble plus étriqué, refermé sur lui-même, ses références et les acquis du précédent volet. Le poulet Hei Hei a beau rester l’une des créations burlesques les plus amusantes de Disney ces dernières années, il ne peut pas sauver à lui seul une suite en pilotage automatique. Drôle d’ironie pour une œuvre qui incite son héroïne à se perdre pour voir le chemin d’une autre manière.