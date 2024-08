The Instigators : critique des Loose Brothers sur Apple TV+

LA BELLE ÉQUIPE

Entre l’embarrassant Chaos Walking et la déception Road House, on pourrait parfois oublier à quel point Doug Liman a été un réalisateur crucial dans l’évolution du blockbuster moderne à Hollywood. Et pourtant, malgré ses récents échecs artistiques, il y a quelque chose de toujours stimulant à l’idée de découvrir le dernier long-métrage en date du cinéaste. D’autant plus que le film en question marque ses retrouvailles avec Matt Damon, plus de vingt ans après l’inoubliable La mémoire dans la peau.

Ajoutons à cela la réunion de Matt Damon et avec un frère Affleck, une équipe qui a, là encore, fait ses preuves à de très nombreuses reprises, et on peut aisément comprendre en quoi The Instigators avait tout d’un petit événement. Le synopsis nous promettait un concept aussi simple qu’efficace : un ancien criminel et un homme au bout du rouleau se retrouvent embarqués dans un braquage qui tourne mal avant de prendre en otage une psychologue. Il ne restait plus qu’à confirmer ces belles promesses.

La Psy Patrouille au complet

Comme on pouvait s’y attendre avec de telles têtes d’affiche, la compétence technique est évidente à l’écran. Doug Liman prend un plaisir communicatif à filmer des courses-poursuites fluides et immersives. C’est particulièrement évident lors d’un long plan-séquence que le cinéaste décrit lui-même comme une relecture plus légère et dynamique de la séquence inoubliable proposée par Alfonso Cuarón dans Les Fils de l’Homme. D’autant que le tournage en plein cœur de Boston offre au récit un ancrage réaliste qui rappelle l’importance de tourner dans des lieux réels et de ne pas céder à la facilité du fond vert systématique.

Du côté de l’écriture, Casey Affleck et Chuck Maclean proposent un scénario qui mélange efficacement la comédie décalée et le buddy movie. Leur récit souhaite jongler constamment entre un style de cinéma plus indépendant et le pur produit de divertissement. Mais l’inspiration principale du duo semble se trouver chez Guy Ritchie. On reconnaît énormément des caractéristiques du cinéaste dans The Instigators : des anti-héros malchanceux et pas forcément doués, des seconds couteaux charismatiques au possible, des accents très marqués…tout y est.

Ocean’s 2

FOLIE À TROIS

Entre son exécution technique et ses inspirations prometteuses, The Instigators avait tout pour être une franche réussite. Pour y parvenir, le film aurait cependant eu besoin d’une vraie touche de folie et d’irrévérence. Mis à part quelques gags hilarants, l’humour grinçant du long-métrage reste bien trop sage. À vrai dire, la dernière création de Doug Liman souffre du syndrome du bon élève. Les codes du film de casse sont respectés, les codes du buddy movie également… Le récit se suit sans déplaisir, mais le sentiment de déjà-vu prend rapidement le dessus.

Même lorsqu’il s’aventure sur des chemins qui pourraient être totalement inattendus, le film reste bien trop sage. On pourrait ainsi citer le personnage du maire, incarné par un Ron Perlman toujours insolent de charisme. Ce personnage d’élu corrompu qui refuse la défaite électorale, quitte à provoquer des émeutes, avait un potentiel passionnant dans le contexte politique américain actuel. Une idée brillante qui n’est malheureusement jamais exploitée et se retrouve réduite au simple ressort comique sans réel enjeu scénaristique.

Est-ce que j’ai pas déjà entendu cette histoire ?

THOSE ABOUT TO LIVE

Malgré ses limites évidentes, le long-métrage de Doug Liman s’avère tout de même particulièrement attachant dans sa façon de mettre en scène des perdants magnifiques. Sans avoir la cruauté du cinéma des frères Safdie, The Instigators poursuit la même envie de mettre en scène ceux à qui rien ne réussit. Pour porter cette ambition, le film peut compter sur la complicité évidente du duo Matt Damon et Casey Affleck.

Ajoutons à cela la tendresse décalée du personnage de psychologue incarné par une Hong Chau irrésistible, les séquences réunissant nos trois protagonistes à l’écran donnent lieu à des dialogues aussi malins que drôles. Par des séances de thérapie improbables et improvisées, le récit peut nous en dévoiler plus sur l’intimité de ses héros bras cassés tout en évitant d’être trop bavard ou de tomber dans des lieux communs sans intérêt.

Les anti Jason Bourne

En interview, Doug Liman a affirmé vouloir réaliser une sorte d’anti-Jason Bourne. Son ambition était de passer d’un héros surpuissant à un récit mettant en scène l’incompétence et la médiocrité de deux hommes perdus. Un concept qu’il pousse à son paroxysme lors de la préparation du casse, entre Matt Damon qui prend des notes comme un enfant et Casey Affleck qui ne cesse d’interrompre les explications.

Plutôt que de juger ses héros, The Instigators les observe avec une bienveillance touchante. Si cette touche d’humanité ne suffit évidemment pas à révolutionner le genre, elle contribue cependant à faire du film une découverte agréable. La formule n’est peut-être pas nouvelle, mais contrairement aux plans douteux élaborés par nos protagonistes, elle fonctionne.

The Instigators est disponible sur Apple TV+ depuis le 9 août 2024