Survivre : critique de l’apocalypse à la française

APOCALYPSE N’EST PAS FRANÇAIS

Survivre n’est pas le premier film catastrophe français, mais c’est tout comme. Il y a bien eu La Nuit a dévoré le monde avec ses morts-vivants, Les Derniers Jours du monde avec Mathieu Amalric à poil, Dans la brume avec Romain Duris dans le brouillard, Acide avec Guillaume Canet qui prend l’eau, l’animation de La Prophétie des grenouilles, la gêne Notre-Dame brûle, ou encore la série L’Effondrement sur un autre format. Mais rares sont ceux à avoir essayé de réellement marcher sur les plates bandes du cinéma hollywoodien.

C’est le cas de Survivre, né de la rencontre entre les producteurs Marc-Étienne Schwartz et Marco Stanimirovic, les scénaristes Matthieu Le Naour et Alexandre Coquelle (crédités sous le pseudo « Matt Alexander », et dont le CV compte aussi bien Blueberry que Le Boulet et BDE), et le réalisateur Frédéric Jardin (Nuit blanche). Du moins en théorie, puisque même si ce survival option film catastrophe a les yeux plus gros que le ventre, c’est aussi son attrait.

Parce que dans Survivre, Mère Nature en a marre et décide soudainement d’inverser les pôles magnétiques de la Terre. Si votre cerveau n’arrive même pas à imaginer les conséquences d’une idée si hilarante, dîtes-vous que c’est simplement le chaos : les océans se vident et recouvrent les terres. Avec ce pitch à cheval entre la science déglinguée de Fusion (le noyau terrestre ralentit, allons vite le réactiver avec des charges nucléaires !) et le message écolo de Phénomènes (Mère Nature veut punir l’humanité avec une toxine relâchée par les plantes, attention au vent !), il y avait de quoi avoir envie, et peur.

Envie, parce que c’est tout de même un postulat irrésistible. Peur, parce que c’est un film aux moyens limités, tourné en seulement 20 jours avec un budget d’environ 5 millions d’euros, apparemment. Au final, plus de peur que de mal, parce que Survivre a plus d’un tour dans son sac.

Mayday after tomorrow

SOUS L’OCÉAN

Survivre se découpe en trois parties bien distinctes, et chacune a ses faiblesses. La première ne peut éviter les écueils de la présentation des membres de la famille Ricoré (la scène dans la douche, l’anniversaire), et du huis clos fauché qui se cache autant que possible derrière des effets de suggestion (bien pratique d’être en pleine mer, en pleine nuit).

La deuxième use de grosses ficelles pour expliciter la situation, quitte à frôler la comédie involontaire (le scientifique à la radio, qui parle à la place des scénaristes et lance un compte à rebours). Et la troisième compile quelques gros défauts habituels des films catastrophe, sans avoir les moyens de toutes ses ambitions. A priori, rien de très spécial à signaler donc.

L’immensément grand absorbe le terriblement petit

Mais c’est à partir de la deuxième que le film commence à gagner des points, lorsque le réalisateur ancre son récit avec une image forte et évocatrice : un simple bateau échoué au bord d’une falaise, en plein milieu d’un désert. Tandis que le monde est plongé dans un immense désordre dont on a aperçu une étincelle sur un écran d’ordinateur, on fixe le gigantesque vide soudainement révélé, et où une famille se retrouve.

Après le chaos, le silence. Les impressionnants décors du Maroc deviennent ceux d’un autre monde, d’une autre planète même quand on imagine que ce sont des fonds marins brusquement mis à jour – oui, la suspension d’incrédulité.

C’est pas l’homme qui perd la mer, c’est la mer qui perd l’homme

UNE PINCÉE D’HORREURS

Et si le film utilise encore un des jokers les plus classiques du genre pour embrayer sur une troisième partie, c’est pour mieux bifurquer par la suite. Après un accès de sauvagerie inattendu, Survivre sort ainsi des rails pour changer de menace et aller plus franchement dans la série B.

L’idée est plus amusante que l’exécution, puisque le film touche alors les ultimes limites de son écriture (quelques facilités et incohérences formidables) et ses moyens (mieux vaut tendre l’oreille qu’ouvrir les yeux, et le réalisateur Frédéric Jardin en a visiblement conscience). Mais ce tournant joliment grandiloquent apporte un petit carburant réjouissant pour la dernière ligne droite.

Containers

C’est peut-être là l’ambition la plus intéressante et casse-gueule de Survivre : chercher un espace entre le sobre survival, et la série B old school ; entre le pur film catastrophe où on crame des millions pour les money shots, et la version plus ou moins économique (type The Divide, Hidden, ou les 2/3 de 10 Cloverfield Lane).

En jouant avec le huis clos mais dans un décor immense, en installant un programme très sérieux avant de lorgner vers le Z (et revenir vers le drama avec une voix off lourdingue sur le générique de fin), et en choisissant la talentueuse Emilie Dequenne pour mener le tout, Survivre apparaît comme un étrange film hybride, qui souffle le chaud et le froid sur 90 petites minutes. C’est bancal et fragile, mais c’est suffisamment imprévisible et bizarre pour mériter l’attention.