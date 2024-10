Le Robot sauvage : critique de la géante de fer de DreamWorks

LA DAME DE FER

Beaucoup ont sorti les mouchoirs pour le « Je suis perdu » de Stitch. Il y a aussi eu le premier contact riche en émotion entre Krokmu et Harold dans Dragons et son dernier acte bien lacrymal. C’est maintenant avec Roz, un robot qui apprend à élever un oison orphelin que Chris Sanders cherche à nous trouer le cœur pour mieux le combler de bons sentiments.

Le Robot Sauvage narre les pérégrinations d’une Intelligence Artificielle qui, à cause d’une météo capricieuse, se retrouve sur une île uniquement peuplée d’animaux. Elle tente alors de se familiariser à ce nouvel environnement hostile, mais aussi à devenir parent, et plus globalement, à trouver sa place et son rôle dans ce monde qu’elle découvre.

Doux comme du duvet

Aucune surprise donc, le film piochant parmi les thématiques les plus récurrentes du genre : l’altérité, la construction de soi et ce qui conditionne notre humanité. Néanmoins, ces sujets se superposent naturellement aux fils rouges de la filmographie du cinéaste, notamment les affres de la parentalité, la beauté des familles improvisées et des marginaux en tout genre.

Le programme ne s’écarte donc pas des sentiers battus. Il fonctionne malgré tout grâce à un sentimentalisme prégnant, mais qui ne dégouline jamais. Contrairement au tire-larmes facile attendu à la lecture du pitch, Le Robot Sauvage préfère plus de retenue et presque de pudeur, à l’image d’un « Je t’aime maman » récité d’une voix étouffée, le tout couplé à un dénouement empli d’abnégation qu’on voyait un peu moins venir.

Il y a des loutres, on pardonne TOUT

Si Joli-Bec, l’oison en question, et son ami renard restent de vilains petits canards lambdas dans ce genre de productions familiales, Roz est un type de personnage plus mélancolique et poétique qu’on croise moins souvent et qui marque davantage, à l’instar d’un Wall-E ou du Géant de Fer de Brad Bird.

De la même façon qu’elle devient métaphoriquement le coeur de l’île, c’est Roz qui porte toute la charge émotionnelle, paradoxalement organique de l’histoire. C’est donc quand elle est entièrement tournée vers son robot inadapté que cette fable naturaliste fonctionne le mieux, contrairement aux séquences consacrées à Joli-Bec qui ramènent le public à une aventure beaucoup trop classique, non sans rappeler le récent Migration d’Illumination.

Oies, canards, même combat

L’APPEL DE LA FORET

Outre ses élans d’affection mesurée, et malgré un certain manichéisme entre le monde des robots et celui de la forêt, l’autre qualité indéniable du Robot Sauvage est sa direction artistique. Le film reprend l’esthétique picturale héritée du Chat Potté 2 et propose des envolées lyriques purement visuelles durant lesquelles on est tenté de retenir son souffle.

La bande-annonce promettait déjà des toiles de maître et des instants de pure contemplation, en particulier cette fuite en avant galvanisante entourée d’oies sauvages et l’envol de papillons. Et en effet, les images draguent ostensiblement les rétines dès la séquence d’ouverture en jouant sur les contrastes et la lumière, avec des palettes de couleurs vives qui subliment les textures retravaillées. Là-dessus, c’est un sans faute, surtout après le plus sobre La Nuit d’Orion et le paresseux Kung-Fu Panda 4.

Des moments suspendus, presque des pauses bienvenues dans le récit

Toutefois, le film a du mal à égaler la virtuosité de son premier acte, durant lequel Roz tente d’apprivoiser ses nouveaux voisins. Passées les 20 premières minutes, l’espoir d’une oeuvre aussi évocatrice que Wall-E s’évapore, les animaux prenant finalement tous la parole. C’est à ce moment précis que film perd en expressivité ce qu’il ne gagne pas forcément en éloquence. À défaut d’un peu de subtilité et d’audace, on y gagne quelques touches d’humour noir sur la mort et le principe de chaîne alimentaire, sans oublier les voix de Pedro Pascal, Mark Hamill ou encore Ving Rhames au doublage.

Alors oui, le pouvoir de l’amour finit par tout arranger, l’amitié est plus forte que l’inimitié et l’union fait la force, surtout contre les méchants. Les rengaines sont les mêmes, mais si on ressort de salle avec les yeux humides, c’est qu’il n’était peut-être pas inutile de nous le rabâcher.

Le Robot Sauvage est en salles depuis le 9 octobre 2024.