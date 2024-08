Project Silence : critique d’une chien-lit

Dressés pour tuer d’ennui

D’après la promotion, Project Silence est « le nouveau phénomène du cinéma coréen ». Cela fait désormais un bon 20 ans (depuis Old Boy) que chaque film coréen est un « nouveau phénomène » aux yeux de ceux qui les importent, et l’argument a depuis longtemps cessé de faire illusion. À l’époque, les succès de Park Chan-wook, Bong Joon-ho et les autres ont ouvert les vannes en France (et dans le monde). Les distributeurs ont alors tenté de persuader le grand public que la nationalité coréenne était un label absolu de qualité, tel Auchan accolant un sticker AOP sur votre Saint-Nectaire premier prix.

Or, bien qu’il bénéficie d’un système de production propice à l’émergence de talents, le pays n’est pas non plus à l’abri des divertissements fadasses, comme le prouve Project Silence, qui n’aurait probablement pas eu le droit à toute cette attention si le Festival de Cannes ne pillait pas la production locale pour remplir ses séances de minuit depuis la projection mémorable de Dernier train pour Busan en 2016.

Scène de brouillard 1

Les pauvres spectateurs présents ce soir-là (dont faisaient partie certains membres de la rédaction, à leur grand désarroi) auraient pu s’attendre à un tour de montagnes russes similaire avec une unité de lieu toute en longueur (le pont), quelques véhicules (les voitures) et une féroce menace surnaturelle (des chiens de l’armée incontrôlables). Toutefois, le film n’a fait honneur ni au festival ni au cinéma coréen. Et à vrai dire, on peut se demander si cette séance ne l’a pas sauvé des bacs de DVD où il était destiné à échouer.

Scène de brouillard 2

Le silence et dort

Le film de Kim Tae-gon n’est pas un indécrottable navet : c’est une série B bancale comme il en pullule partout et dont le problème existentiel est de ne pas avoir les moyens de ses ambitions. Le scénario et la mise en scène sont tout entiers dédiés à contourner ses évidentes contraintes techniques. Et malheureusement, ils le font de la pire des façons.

Passent encore les CGI baveux des chiens en question, lesquels auraient pu faire illusion avec quelques idées visuelles. Le pire, c’est ce brouillard permanent, qui perd complètement le spectateur sur ce pont à géométrie variable dont la production n’avait visiblement pas les moyens d’assurer la tangibilité. En d’autres termes, Project Silence se refuse à exploiter à peu près correctement ses deux arguments principaux et perd tout intérêt.

Scène de brouillard 3

Plombé par un rythme aléatoire, il se résume donc à suivre les déambulations d’une petite troupe de personnages insipides dans un hammam géant occasionnellement traversé d’une bouillie de pixels canine.

Reste donc le scénario, qui est bel et bien celui d’une mauvaise série B lambda avec ses politiques cyniques prêts à tout sacrifier pour la prochaine élection et son héros de subalterne qui va révéler sa droiture afin de protéger sa petite fille trop gentille. Les « scènes et situations inédites » revendiquées par le cinéaste, les voici.

Bref, rien à sauver et pas de quoi se scandaliser, comme dans nombre de productions fantastiques foirées, qu’elles viennent de France, des États-Unis ou de Corée du Sud.