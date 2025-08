Je suis toujours là : critique qui n’oubliera jamais

porté disparu

La question de la mémoire a toujours été au cœur de l’œuvre de Walter Salles. Qu’il suive la quête patriarcale d’un jeune orphelin dans Central do Brasil, la vendetta traditionnaliste d’un jeune adulte dans Avril brisé, le périple de Che Guevara à travers l’Amérique du Sud dans Carnets de voyage, le road trip de Jack Kerouac dans Sur la route ou même son remake horrifique de Dark Water (où l’héroïne est hantée par son passé), l’idée de souvenirs imprègne le cinéma du Brésilien.

Ce n’est donc pas étonnant que Je suis toujours là, dont le titre en lui-même fait directement référence à une chose passée mais encore présente, se focalise profondément sur cette question de mémoire. Le film démarre à Rio, en 1971, dans la maison des Paiva jusqu’au jour où Rubens, le père de famille et ancien député travailliste, se fait arrêter par le régime et disparaît. Pendant près de cinquante ans, sa femme Eunice Paiva va ainsi enquêter pour découvrir la vérité sur son arrestation et sa disparition pour lui rendre justice.

Leurs jours heureux

C’est cette quête complexe, brutale et harassante que Walter Salles raconte donc dans Je suis toujours là, parsemée de fausses images d’archives tournées avec une Super 8, comme pour mieux remémorer le souvenir familial, lui donner une existence éternelle. Un travail de mémoire puissant qui repose à la fois sur le roman Ainda Estou Aqui de Marcelo Rubens Paiva, fils d’Eunice et Rubens, mais aussi l’enfance du réalisateur lui-même, ayant côtoyé la famille Paiva et joué dans la maison reconstituée dans la première moitié du film.

« Le livre et le film peuvent être vus comme un récit sur la reconstruction d’une mémoire individuelle mené par cette femme (la mémoire d’une famille brisée), qui se superpose à la quête de reconstruction de la mémoire d’un pays, le Brésil. Cette superposition entre le personnel et le collectif est une des raisons pour laquelle j’ai voulu tourner ce film« , précise d’ailleurs le cinéaste dans le dossier de presse de Je suis toujours là. Ses ambitions étaient grandes et le cinéaste relève le défi haut la main.

Accepter son sort…

une héroïne très discrète

Même s’il pourrait sembler classique dans son déroulé chronologique, il y a une fluidité narrative fascinante dans Je suis toujours là dont la mise en scène est terriblement significative. La séquence d’ouverture en est peut-être l’exemple le plus frappant. Suivant à tour de rôle Eunice, puis les enfants, puis le père… la caméra passe d’un lieu à un autre, d’un personnage à un autre, uniquement à travers leurs voix, leurs cris et surtout leurs mouvements. Cette agitation familiale, via la danse, la musique, la photo… est le symbole d’une transmission continue de l’amour, de la connaissance et de la mémoire.

Un bruit, une lumière et un bouillonnement que Walter Salles va pleinement écraser lors de l’arrivée soudaine des militaires du régime dans leur maison pour arrêter Rubens. Cette caméra si animée est soudainement stoppée, réduite à des plans fixes, à capturer une pénombre effrayante et un silence écrasant. La bascule s’opère alors narrativement et visuellement dans Je suis toujours là, où tout semble s’évanouir et où les relations entres les personnages mollissent.

… ou consacrer sa vie à reconstruire

Cette chaleur disparue, cette division pérenne, cet effacement historique et finalement cette absence de vie étaient les conséquences désirées des actions de la dictature, prête à tout pour construire sa propre matrice. Une violence sourde et pourtant omniprésente contre laquelle Eunice Paiva a toujours résisté. C’est tout l’objet du combat d’Eunice, se démenant toute son existence pour reprovoquer ce mouvement éteint, refusant de voir sa villa se transformer en prison familiale.

Le voyage a toujours été un synonyme de liberté pour Walter Salles (Carnets de voyage, Central do Brasil, Sur la route) amenant ses personnages à se créer une histoire (personnelle et/ou collective). L’héroïne de Je suis toujours là poursuit cette ambition dans la souffrance, mais avec une soif de justice bouleversante et une volonté absolue de préserver une mémoire (trop) fragile. Avec la prestation prodigieuse de Fernanda Torres (et dans un soubresaut final, le regard de Fernanda Montenegro), sa lutte devrait hanter nos esprits pour l’éternité.