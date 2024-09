Hit Man : critique d’un tueur qui vous veut du bien sur Canal+ 

Le crédo des assassins

Gary Johnson a beau citer Nietzsche et le fait de “vivre passionnément, selon ses règles”, son look de prof de fac, sa Honda Civic et son goût pour l’ornithologie n’en font pas vraiment un personnage conduit par l’amour du risque. Pourtant, il aide à temps partiel la police de La Nouvelle-Orléans lors de missions d’infiltration. Le principe ? Se faire passer pour un tueur à gages, et ainsi piéger ceux qui comptent l’embaucher pour zigouiller un proche.

Doté d’un sens de l’imagination aigu et de son bagage en psychologie, Gary saisit à quel point le fantasme du tueur s’accorde à la pulsion des commanditaires, au fait de se laisser aller à leur désir. C’est pourquoi, après des recherches intensives, il s’invente à chaque rencontre un personnage, avec supplément déguisement et/ou accent (on ne savait pas qu’on rêvait de voir Glen Powell en cosplay de Tilda Swinton, mais c’était essentiel).

On rêve de ce prof de philo

L’exercice est à lui seul réjouissant, et confirme que Glen Powell est bien une nouvelle star en puissance. Si son charisme de faux frat-boy est évident depuis Everybody Wants Some !!, son charme provient de son plaisir de jeu, d’un amusement qui dépasse la fiction, et qui semble le connecter directement au spectateur.

C’est tout le principe d’Hit Man, où Richard Linklater filme la jouissance d’un acteur à mesure qu’il se transforme, s’efface et pénètre dans la psyché des autres. Bien sûr, Gary joue avec le feu, notamment lorsque Madison (Adria Arjona, aperçue entre autres dans 6 Underground et Andor), une femme à qui il a évité la prison, tombe amoureuse de lui… ou plutôt d’un de ses rôles : Ron.

Meilleur cosplay de Tommy Wiseau

Before Death Do Us Part

A y réfléchir, Linklater prolonge ses expérimentations autour des limites du métier de comédien. Qu’il base ses personnages et leur histoire sur le vécu de ses interprètes (la trilogie du Before) ou qu’il use du temps long pour capter le vieillissement des corps (Boyhood), il ne cesse de mêler la “magie” du cinéma avec la beauté de ce retour permanent du réel. Le scénario d’Hit Man s’en amuse par son histoire vraie totalement réécrite et détournée, comme si elle matérialisait à son tour le fantasme de sa prémisse.

Par la précision de champs-contrechamps et d’oppositions spatiales marquées, les dialogues savoureux deviennent ces oignons à multiples couches, où la performance et la sincérité se juxtaposent et se mélangent (on pense à cette scène fantastique d’improvisation entre Gary et Madison où ils se savent sur écoute).

Faux tueur, mais vrai cœur

Le plaisir de la manipulation se lie à la méfiance, appelant le spectateur à toujours plus scruter le jeu de son duo principal. On sent de ce côté-là la délectation du cinéaste à sublimer cette alchimie. Powell étonne dans ses ruptures de ton et ses métamorphoses, tandis qu’Adria Arjona détourne à la perfection la demoiselle en détresse grâce à un tempo comique admirable.

Leur couple, qui semble tout droit sorti d’une comédie de mœurs modernisée, amène une réflexion plus insidieuse qu’il n’y paraît. L’amour révèle des êtres complétés, transformés par l’autre, mais à quel point ? Pour reprendre la problématique posée par Gary à sa classe : “Et si le concept de soi était une fabrication ?”

Le couple de l’année

Alors que nos vies ne seraient qu’une succession de rôles, adaptés à nos besoins et à ceux de la société, Richard Linklater observe la libération d’un homme et d’une femme, dont les mensonges inauguraux ne font que révéler leur vérité intime. Mais de quoi sont-ils tombés amoureux ? D’une identité figée et fantasmée, ou de cette fluidité des personnalités ?

C’est le vertige du film : si on ne se connaît pas soi-même, comment peut-on connaître l’autre, si ce n’est en assumant l’abandon de soi ? C’est peut-être au fond la question qu’a toujours posée Linklater à travers ses fresques sur le temps, le couple et l’adolescence. De quoi faire d’Hit Man l’ajout logique et jouissif d’une filmographie toujours aussi passionnante.

Hit Man est disponible sur MyCanal depuis le 4 septembre 2024.