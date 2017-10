The Square : critique de la réjouissante Palme d'or

Le réalisateur Ruben Östlund faisait figure de favori pour intégrer la sélection de ce 70e festival de Cannes avec son The Square. Finalement, c'est à la dernière minute qu'il est entré en course pour la Palme d'Or pour la remporter à la surprise générale. A juste titre ?

WILD PALME

Ruben Östlund est un fidèle de la Croisette et un habitué des prix. Passé par la Quinzaine en 2011 avec Play, et Un Certain Regard en 2008 (Happy Sweden) et en 2014 avec Snow Therapy, le cinéaste nordique s'est vu, à deux reprises, récompensé par les jurys. Cette année, il atteint le stade ultime en concourant pour la fameuse Palme avec The Square. Mieux il la reçoit des mains du président du jury Pedro Almodovar.

Le long-métrage raconte l'histoire d'un conservateur de musée d'art contemporain préparant une nouvelle exposition expérimentale intitulée The Square. Il s'agit d'un carré installé sur une place de Stockholm représentant "un sanctuaire de confiance et de bienveillance [...] où nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs." Mais, après s'être fait dérobé son portefeuille et son portable par des pickpockets très inspirés, la bienveillance du dit-directeur va s'avérer beaucoup plus mince que prévue.

ART THERAPY

Dès les premières minutes, Ruben Östlund donne le ton. Une interview totalement absurde sur l'art contemporain entre Christian, directeur de musée, (Claes Bang) et une journaliste américaine (Elisabeth Moss) ouvre The Square. Avec une mise en scène d'une virtuosité sans égale cette année en compétition, le long-métrage se moque allègrement de l'art. Des expositions loufoques (des petits tas de gravats, des chaises empilées très bruyantes...) à l'impressionant dîner avec l'homme-chimpanzé (Terry Notary possédé) il nous offre des séquences tordantes, grinçantes, choquantes, inattendues mais lourde de sens.

Claes Bang est la vraie révélation du film

Comme pour son Snow Therapy, Ruben Östlund met une nouvelle fois la confiance (perdue) des sociétés nordiques au centre du récit grâce à un personnage principal, superbement écrit et interprété par l'impérial Claes Bang. Le cinéaste se joue de ce directeur qui déplore une bourgeoisie hypocrite, regrette une société aux valeurs dissonantes - pleurant les immigrés mais ne cherchant pas à les aider - et en manque de confiance, mais qui s'avère pourtant lui-même de la haute, égoïste et incapable de croire en qui que ce soit. Tellement effrayé par l'autre qu'il refuse, dans une scène ubuesque, de confier son préservatif usagé à sa conquête d'un soir.

TOO MUCH ART ?

Malgré sa maestria artistique et sa belle portée philosophique, The Square est peut-être un peu trop démonstratif et finit par naviguer à vue. A l'image de son superbe travelling vertical final, où Christian semble s'enfoncer dans un escalier qu'il gravit étage par étage, le film s'enlise dans un récit qui s'éternise (et frôle l'essoufflement). Ruben Östlund tourne en ridicule l'art, critiquant les fines différences qui le séparent de la com'. Malheureusement, à trop vouloir en faire, on se demande parfois si le réalisateur ne finit pas lui-même par sombrer dans ce qu'il dénonce.